Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Ariane colpisce Cornelia con un candelabro!

Una delle caratteristiche più temibili di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) – oltre intelligenza e crudeltà – è sempre stata la sua capacità di restare fredda e lucida in qualunque situazione. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la perfida dark lady perderà letteralmente la testa. E le conseguenze saranno drammatiche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja scopre che Shirin è innamorata e…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner e Christoph fanno impazzire Ariane

Da settimane ormai la vita di Ariane è stata stravolta. Determinato a liberarsi di lei una volta per tutte, Christoph (Dieter Bach) ha corrotto un neurologo affinché iniziasse a somministrare alla donna dei medicinali in grado di provocare dei sintomi compatibili con un tumore al cervello. Diagnosi poi confermata dallo stesso medico.

Mentre la Kalenberg si convincerà di avere solo poche settimane di vita e deciderà di concentrarsi sul suo amore per Erik (Sven Waasner), l’intrigo dell’albergatore verrà scoperto da un altro Saalfeld: Werner (Dirk Galuba). Nonostante gli iniziali scrupoli di coscienza, però, alla fine quest’ultimo ha finito per allearsi con Christoph, aiutandolo nel suo crudele piano.

E così, dopo aver involontariamente quasi ucciso Ariane con un’overdose di medicinali, i due complici penseranno bene di somministrare alla dark lady dei farmaci allucinogeni. E i risultati non si faranno attendere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane aggredisce Cornelia

La donna inizierà infatti a vedere la realtà in modo sempre più distorto, arrivando ad avere delle vere e proprie crisi maniacali e persecutorie. Ciononostante, sarà più determinata che mai a dimostrare a Christoph di avere ancora il controllo della situazione.

Sarà così che la Kalenberg insisterà per tenere lei stessa il discorso d’apertura di un importante evento al Fürstenhof. A causa dei farmaci, però, perderà completamente il controllo e si presenterà in vestaglia e bigodini… impugnando una ciabatta come microfono!

Quando Cornelia (Deborah Holle) si accorgerà di quanto sta accadendo, tenterà delicatamente di fermare Ariane. Peccato solo che quest’ultima – sotto influsso dei farmaci – vedrà la realtà distorta, tanto da immaginare che la Holle la stia minacciando con un coltello!

Il risultato? Sentendosi in pericolo, la Kalenberg reagirà cercando di colpire la povera Cornelia con un candelabro!

Fortunatamente Erik si troverà nelle vicinanze e riuscirà a riportare Ariane alla ragione. L’accaduto, però, non sfuggirà a Christoph, che ovviamente penserà immediatamente a come usarlo per i propri fini…