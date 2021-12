Uno dei più diabolici intrighi degli ultimi anni sta per venire scoperto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Werner Saalfeld (Dirk Galuba) intuirà infatti la terribile verità dietro al tumore di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E a quel punto si troverà a dover fare una scelta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 26 e 27 dicembre 2021

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane crede di avere un tumore

Da mesi ormai Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sta sopportando ogni genere di angherie da parte di Ariane Kalenberg. Non per questo, però, si è rassegnato… anzi! All’insaputa della dark lady, l’albergatore sta infatti covando da tempo una crudele vendetta…

Grazie alla complicità di un medico senza scrupoli – il dottor Kamml (Ralf Komorr) – Christoph ha infatti provocato alla sua nemica mortale dei sintomi sempre più gravi che sono stati seguiti da una diagnosi terribile: tumore incurabile al cervello!

Come previsto da Saalfeld, di fronte ad una condanna a morte anche i nervi d’acciaio di Ariane crolleranno, tanto che la donna deciderà di chiudere con la sua vecchia vita e godersi gli ultimi mesi che le restano al fianco della persona che ama: Erik Vogt (Sven Waasner).

Proprio quando la dark lady sembrerà aver ormai gettato la spugna, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner scopre la verità sul tumore di Ariane

Tutto inizierà quando Erik – preoccupato per le condizioni della sua amata – consiglierà a quest’ultima di rivolgersi ad un naturopata per fare un ultimo tentativo con la medicina alternativa. Inutile dire che la novità preoccuperà non poco Christoph: se Ariane smettesse di assumere le proprie medicine, infatti, i suoi sintomi svanirebbero!

Preoccupato, l’uomo si precipiterà dunque dal dottor Kamml per allinearsi su una nuova strategia. A sua insaputa, però, negli stessi istanti anche Werner si troverà in ospedale per una visita di controllo…

Il risultato? L’anziano albergatore sentirà casualmente la conversazione tra il socio ed il medico, scoprendo dunque il loro crudele intrigo. Sconvolto, Werner affronterà il collega, intimandogli di mettere immediatamente fine al suo piano.

Christoph, però, gli ricorderà il male fatto dalla Kalenberg alla loro famiglia, spiegandogli che questo intrigo rappresenta la loro grande chance di cacciare la dark lady dalle loro vite una volta per tutte. Werner sceglierà di ascoltare la voce della coscienza o guarderà al proprio interesse?