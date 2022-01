Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: VANESSA aggredisce Georg

L’ha sedotta, ingannata e ha persino messo a repentaglio la sua salute: a Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) non mancano certo i motivi per avercela con Georg Fichtl (Robert Herrmanns). E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore quest’ultimo getterà finalmente la maschera, la ragazza perderà il controllo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa scopre le bugie di Georg

Bella, dolce, talentuosa ma sfortunatissima in amore, Vanessa aveva creduto che Georg fosse la tanto attesa rivincita dopo tante sofferenze. Dopotutto l’uomo aveva tutte le qualità per essere un principe azzurro: è affascinante, romantico, ricco e pure appassionato di scherma. Peccato che si tratti solo di una maschera…

Come sappiamo, in realtà Fichtl nasconde un’anima nera: i suoi presunti sentimenti per la Sonnbichler sono in realtà solo un mezzo per plagiare la ragazza e convincerla ad allenarsi ben oltre i suoi limiti fisici. L’uomo ha infatti scommesso sulla sua vittoria ai campionati di scherma.

L’unico ad aver scoperto le reali intenzioni di Georg è stato fino ad ora Max Richter (Stephan Hartmann), i cui tentativi di mettere in guardia Vanessa sono però finiti con un buco nell’acqua. Tra non molto, però, la stessa Sonnbichler inizierà a sospettare che il fidanzato le nasconda qualcosa. E, purtroppo, i suoi sospetti verranno presto confermati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa aggredisce Georg

Grazie alla registrazione di una telefonata privata di Georg, Vanessa scoprirà infatti le reali intenzioni di quest’ultimo, rimanendone comprensibilmente sconvolta. Subito dopo quella scioccante rivelazione, la ragazza si precipiterà da Max per scusarsi di non avergli creduto. La attenderà però una brutta sorpresa: benché sollevato all’idea che la sua amata non sia più in pericolo, Richter non riuscirà infatti a perdonarle la sua mancanza di fiducia.

Alla rabbia di Vanessa per l’inganno subito si aggiungerà così anche quella per la fine della sua amicizia con Max. Il risultato? Fuori di sé, la ragazza affronterà Georg, mettendolo di fronte alle sue azioni. E, come prevedibile, l’atmosfera si scalderà velocemente…

Quando Fichtl ammetterà tutto mostrando un’assoluta noncuranza per i sentimenti della Sonnbichler, quest’ultima perderà infatti la testa, arrivando a schiaffeggiare l’uomo davanti a tutti… Werner (Dirk Galuba) incluso! E a quel punto, oltre che con il suo cuore ferito, Vanessa dovrà fare i conti con l’ira dell’albergatore…