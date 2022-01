Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la brutta scoperta di MAX

Se pensavate che la sfortuna in amore di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) fosse finita, dovrete (purtroppo) ricredervi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si scoprirà infatti che il nuovo compagno della ragazza non solo non la ama davvero, ma è in realtà uno spietato criminale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa inizia una storia con Georg

Qual modo migliore per dimenticare un amore infelice se non innamorarsi di nuovo? È questa la speranza di Vanessa Sonnbichler. Dopo l’ennesima delusione sentimentale con Max Richter (Stephan Hartmann), la bella nipote di Alfons sta infatti provando a ritrovare la felicità al fianco di Georg Fichtl (Robert Herrmanns).

Come sappiamo, quest’ultimo è un atleta diventato famoso per essere tornato al successo nonostante un brutto infortunio. Una storia che inevitabilmente lo ha fatto avvicinare molto a Vanessa. E così, quando l’uomo si è improvvisamente presentato al Fürstenhof per conoscere la ragazza, quest’ultima ha velocemente perso la testa per lui…

Bello, carismatico e romantico, fino ad ora Georg è sembrato il classico principe azzurro. Ma sarà davvero così? Purtroppo la verità è ben diversa dalle apparenze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max scopre la verità su Georg

Il primo a rendersi conto che il nuovo arrivato non è l’uomo perfetto che vorrebbe far credere sarà Max! Fin da subito infastidito da Georg, il fitness trainer ha presto iniziato a detestare quest’ultimo… specialmente quando lo ha visto insieme a Vanessa!

Vedere la Sonnbichler tra le braccia di Fichtl ha infatti fatto capire a Max di essersi innamorato della ragazza. Purtroppo, però, non solo i suoi sentimenti non verranno presi sul serio, ma nemmeno i suoi avvertimenti contro il rivale. E così, quando Max scoprirà che Georg ha problemi economici, Vanessa si convincerà che le sue siano accuse infondate dovute unicamente alla gelosia. Sfortunatamente la Sonnbichler si sbaglia!

Ascoltando una telefonata di Fichtl, Max scoprirà infatti che quest’ultimo non solo è al verde, ma intende costringere Vanessa a partecipare ai campionati di scherma perché ha scommesso su di lei! E non è finita qui! Georg ammetterà anche di sapere molto bene che la Sonnbichler rischia di rovinarsi per sempre la salute allenandosi per il torneo, aggiungendo che la cosa gli è indifferente. Inutile dire che Max resterà sconvolto nello scoprire che farabutto sia il rivale e correrà a riferire tutto a Vanessa. Lei gli crederà?