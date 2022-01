Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: scoperta shock per VANESSA

Realizzare di essere stati ingannati non è mai piacevole, specialmente se la delusione viene dalla persona che sosteneva di amarci! Lo sa bene Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoprirà finalmente la verità sul suo nuovo affascinante fidanzato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max scopre che Georg è un criminale

Sono settimane ormai che Georg Fichtl (Robert Herrmanns) è entrato nella vita di Vanessa, stravolgendola da ogni punto di vista. La ragazza, infatti, non solo ha iniziato una relazione con il nuovo arrivato, ma si è anche lasciata convincere da lui a partecipare al campionato nazionale di scherma.

Ciò che la Sonnbichler ignora è che dietro ogni parola e ogni azione del suo amato c’è in realtà un interesse. L’uomo sta infatti usando i sentimenti della ragazza per ottenere la sua fiducia e convincerla a iscriversi al torneo sportivo nonostante le condizioni fisiche non glielo permettano. Il motivo? Ha scommesso parecchi soldi su di lei!

Se Vanessa non ha avuto fino ad ora nessun motivo di sospettare della sincerità del compagno, non altrettanto si può invece dire di Max Richter (Stephan Hartmann). Quest’ultimo ha infatti scoperto da tempo le reali intenzioni del rivale, senza però riuscire ad aprire gli occhi alla Sonnbichler… anzi!

Nel tentativo di proteggere la ragazza dal criminale, Max finirà infatti addirittura per perdere sia il lavoro che l’amicizia con la sua amata. Le cose, però, presto cambieranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa smaschera Georg

Per Vanessa i primi campanelli d’allarme inizieranno a suonare quando Georg perderà per un attimo la pazienza durante un loro allenamento, mostrandole un volto fino ad allora mai visto. Come se non bastasse, l’uomo sottoporrà la fidanzata ad un regime alimentare e comportamentale rigidissimo, dimostrando di tenere più al campionato di scherma che alla felicità della compagna.

Ciononostante, la Sonnbichler inizierà ad avere qualche sospetto solo quando ascolterà casualmente parte di una telefonata di Fichtl. Ebbene, appena quest’ultimo si accorgerà che la compagna è vicina cambierà subito argomento, ma la ragazza riuscirà comunque a sentire la parola “scommessa”.

Ricordandosi gli avvertimenti di Max, Vanessa comincerà così ad avere il timore che l’amico abbia davvero ragione su Georg e cercherà delle prove. Prove che… non tarderanno ad arrivare! Quando la Sonnbichler scoprirà che l’assistente vocale di Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) ha registrato la telefonata di Fichtl, potrà infatti ascoltare l’intera conversazione…

Sarà così che Vanessa scoprirà la terribile verità sulle intenzioni di Georg, capendo non solo che quest’ultimo è un criminale che l’ha usata senza ritegno, ma anche di aver maltrattato Max ingiustamente. Riuscirà la Sonnbichler a rimettere le cose a posto?