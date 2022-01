Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il colpo di testa di MAX

Non mancheranno i colpi di scena nel triangolo tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), Max Richter (Stephan Hartmann) e Georg Fichtl (Robert Herrmanns). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, nel tentativo di proteggere la donna che ama dal rivale, Max finirà addirittura per perdere il lavoro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 13 e 14 gennaio 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Georg è un criminale

Dopo mesi di pene d’amore, quando Georg è improvvisamente arrivato al Fürstenhof, Vanessa ha creduto che la fortuna avesse finalmente iniziato a girare nel verso giusto. Bello, famoso, romantico e grande appassionato di scherma, il nuovo arrivato sembrava infatti essere l’uomo perfetto per la Sonnbichler. La verità, però, è purtroppo un’altra…

Come sappiamo, infatti, dietro la maschera di principe azzurro si nasconde in realtà un vero e proprio orco: la relazione di Georg con Vanessa è infatti solo uno stratagemma per ottenere la fiducia incondizionata di quest’ultima e spingerla a gareggiare al campionato nazionale di scherma, nonostante i suoi problemi di salute. Fichtl ha infatti scommesso sulla Sonnbichler e spera così di ottenere una somma importante!

Ignara delle reali intenzioni del “fidanzato”, Vanessa si sta allenando strenuamente, prendendo medicinali per sopportare il dolore sempre più insistente al ginocchio. E a nulla sono valsi i tentativi di Max di spingerla a riguardarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max viene licenziato

Se Vanessa è ormai totalmente succube del bel truffatore, c’è però chi non si è lasciato ingannare. Stiamo ovviamente parlando di Max Richter! Fin dall’inizio il fitness trainer ha infatti guardato con sospetto al nuovo arrivato, ma il suo astio è stato da tutti scambiato per gelosia: entrambi gli uomini, infatti, sono interessati alla Sonnbichler.

Quando però ascolterà casualmente una telefonata privata del rivale scoprendo i piani criminali di quest’ultimo, Max capirà che i suoi sospetti sono più che fondati. Sconvolto dalla crudeltà di Georg, il ragazzo proverà a mettere in guardia Vanessa, che però non solo non gli crederà, ma chiuderà anche i rapporti con lui.

A quel punto Richter capirà che nulla potrà far cambiare idea alla Sonnbichler, decidendo così suo malgrado di tenersi lontano da lei e non intromettersi più nel suo rapporto con Georg. I buoni propositi, però, non dureranno a lungo…

Quando assisterà ad un allenamento in cui Georg spingerà Vanessa ben oltre i suoi limiti nonostante il dolore evidente della ragazza, Max perderà infatti il controllo, finendo per tirare un pugno al rivale! Il risultato? Non solo la Sonnbichler si allontanerà ulteriormente da lui, ma avvertirà anche la direzione del Fürstenhof, facendo perdere il lavoro al povero Max!

Riuscirà Vanessa a rendersi conto di come stanno realmente le cose prima che sia troppo tardi?