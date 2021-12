Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: MAX fa chiarezza nel suo cuore!

C’è chi si innamora a prima vista e chi ha bisogno di più tempo per capire ciò che il cuore sta provando a dirgli. Alla seconda categoria appartiene senza dubbio Max Richter (Stephan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà finalmente di amare Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Per lui, però, potrebbe essere troppo tardi…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa conosce Georg

Ancora scottata per la triste fine della sua storia con Robert (Lorenzo Patané), quando Vanessa si è innamorata di Max sperava di aver finalmente trovato l’uomo giusto. Purtroppo, però, si è ritrovata ad affrontare l’ennesima delusione…

Esattamente come Saalfeld, anche il fitness trainer non si è dimostrato interessato a nulla di serio con lei e, quel che è peggio, si è pure innamorato di Shirin (Merve Çakır). Alla povera Sonnbichler non è dunque rimasta altra scelta se non mettersi il cuore in pace e provare a voltare pagina.

Sarà proprio allora che nella vita nella ragazza entrerà Georg Fichtl (Robert Herrmanns), giovane e affascinante tiratore di scherma diventato celebre per essere tornato al successo dopo aver superato un problema fisico molto simile a quello che sta affrontando Vanessa.

Dopo un breve scambio di messaggi, l’uomo deciderà di presentarsi al Fürstenhof per conoscere di persona la Sonnbichler. E ben presto sarà chiaro che l’interesse del nuovo arrivato andrà ben oltre l’aspetto professionale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max geloso di Georg e Vanessa

Fin da subito, Georg inizierà infatti a flirtare apertamente con Vanessa e non lascerà nulla di intentato pur di far colpo su di lei. Dopo aver fatto una generosa donazione per coprire i costi di Chantal, Fichtl coinvolgerà la Sonnbichler nelle riprese di uno spot televisivo che si concluderà con un bacio appassionato!

E Max? Tanto Vanessa sarà affascinata da quell’uomo così bello e famoso, quanto Max invece detesterà il nuovo arrivato. Dopo aver addirittura interrotto le riprese dello spot televisivo per evitare che i due si baciassero, Richter resterà sconvolto nello scoprire che non solo il bacio alla fine c’è stato, ma che la Sonnbichler è entusiasta dell’accaduto.

A quel punto il fitness trainer proverà in ogni modo a convincere l’amica ad allontanarsi da Georg, ma ovviamente lei non lo ascolterà e, anzi, gli rivelerà di aver accettato di cenare con Fichtl al Fürstenhof. Il risultato? Max resterà in hotel tutta la sera per tenere i due sotto controllo!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Max capisce di amare Vanessa

Inutile dire che il suo comportamento apparirà alquanto bizzarro, ma – quando Florian (Arne Löber) insinuerà che si tratti di gelosia – Richter si giustificherà sostenendo di aver solo paura che Vanessa possa innamorarsi per poi ritrovarsi ancora una volta con il cuore spezzato. Sarà davvero così?

Inutile dire che Max sta solo ingannando se stesso. L’indomani, infatti, il fitness trainer confesserà a Florian di aver finalmente capito non solo di essere innamorato di Vanessa, ma di averla sempre amata! La sua infatuazione per Shirin altro non era infatti se non una sfida dovuta al fatto che la Ceylan non voleva avere niente a che fare con lui. Riuscirà Max a dichiararsi a Vanessa prima che sia troppo tardi?