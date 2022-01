Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il terribile segreto di PAUL

Cosa nasconde il passato di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)? È quello che si stanno chiedendo da settimane i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore da quando è stato rivelato che il neo-protagonista della diciottesima stagione aveva uno scheletro nell’armadio. Ebbene, ora l’attesa è finita e negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania è stato infatti finalmente svelato il terribile segreto di questo amatissimo personaggio…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 30 e 31 gennaio 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul tragicamente legato ai von Thalheim

Da settimane ormai vi parliamo del clamoroso rientro in scena di Paul Lindbergh, che tornerà al Fürstenhof a meno di un anno di distanza dal suo “happy end” con Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus). E questa volta per lui si aprirà un capitolo totalmente nuovo…

Se dal punto di vista professionale il giovane uomo appenderà al chiodo la divisa da fitness trainer e fisioterapista per indossare quella da direttore amministrativo, anche in campo sentimentale non mancheranno le novità. Come vi abbiamo anticipato, infatti, Paul inizierà una relazione con Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), cugina di Maja (Christina Arends) e Henning (Matthias Zera).

Iniziata come una storiella senza importanza, il rapporto tra Lindbergh è la bella avvocatessa dalla chioma di fuoco evolverà velocemente in qualcosa di decisamente serio. Proprio quando Paul crederà di aver finalmente ritrovato l’amore, però, scoprirà di essere legato alla famiglia della sua amata da una terribile tragedia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul uccise Manuela von Thalheim

Le anticipazioni ufficiali lasciavano infatti intendere che l’uomo fosse in qualche modo coinvolto nella drammatica scomparsa di Manuela, amatissima cugina di Constanze e Henning morta anni prima quando era solo una bambina. Una morte prematura che segnò per sempre tutta la famiglia von Thalheim.

Ma cos’è accaduto esattamente? Dopo settimane di speculazioni, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore è stato finalmente svelato il mistero. Dopo aver visto una foto della sfortunata Manuela, Paul recupererà infatti improvvisamente un ricordo che era rimasto sepolto da anni: da ragazzino si mise al volante di un’auto, investendo accidentalmente una bambina in bicicletta. Bambina che altri non è se non Manuela von Thalheim!

Inizialmente Lindbergh non sarà sicuro dell’affidabilità di quei ricordi frammentari, ma sarà poi nonna Anna (Christiane Blumhoff) a confermargli quanto accaduto quel terribile giorno. Sarà così che Paul avrà la certezza non solo di essere un assassino, ma anche di avere sulla coscienza la cuginetta della donna che ama! Quali conseguenze avrà questa tragedia sulle vite di Paul e Constanze?