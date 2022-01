Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: un finto attentato contro Robert… che però diventa vero!

Cosa può spingere un padre ad attentare alla vita del suo stesso figlio? Per quanto possa sembrare incredibile, nel caso di Werner Saalfeld (Dirk Galuba) sarà il desiderio di proteggere quello stesso figlio da un male peggiore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Max scopre che Georg è un criminale! E Vanessa…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Werner vuole dividere Ariane e Robert

La “scandalosa” relazione tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) continua ad essere al centro dell’attenzione nelle puntate tedesche di Sturm der Liebe. Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la dark lady riuscirà con l’inganno a separare l’albergatore da Cornelia (Deborah Holle) e poi convincerlo a legarsi a lei. I fan di questa nuova coppia, però, non saranno molti…

Oltre a Cornelia e Erik (Sven Waasner) – ovviamente feriti dalla velocità con cui i rispettivi ex si sono consolati – sarà soprattutto Werner il principale osteggiatore della relazione tra il figlio e la Kalenberg.

Ben sapendo di cosa è capace quest’ultima, l’anziano albergatore tenterà dunque di tutti per aprire gli occhi a Robert e convincerlo a mettere fine alla sua storia con la loro acerrima nemica. Il giovane, però, non solo non lo ascolterà, ma chiuderà pure i rapporti con lui pur di essere leale alla fidanzata.

E a quel punto Werner di vedrà costretto a ricorrere a mezzi estremi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Werner e Christoph organizzano un attentato contro Robert

Ormai disperato, l’uomo deciderà di unire le forze con Christoph (Dieter Bach) e mettere in atto un piano a dir poco audace: organizzare un finto attentato contro Robert per far poi far ricadere la colpa su Ariane. Quello che sembrava essere un rischio calcolato, però, diventerà un pericolo mortale!

Il cacciatore assoldato dai Saalfeld finirà infatti per sparare davvero a Robert, che verrà trovato ferito nel bosco da Cornelia. Fortunatamente si tratterà di una ferita lieve e l’uomo potrà velocemente tornare a casa per il sollievo di Werner e Christoph. E a quel punto questi ultimi potranno passare alla seconda parte del loro piano…

Determinati a usare l’accaduto contro Ariane, i due albergatori faranno dunque in modo che la polizia trovi nella stanza della donna una copia falsificata del testamento di Robert. Di fronte ad un indizio così grave, la Kalenberg verrà ovviamente accusata del tentato omicidio del compagno e portata in polizia per un interrogatorio.

Piano riuscito? Tutt’altro! Eh sì, perché non solo Robert resterà convinto dell’innocenza della sua amata, ma scoprirà anche la verità sul suo attentato ascoltando una conversazione tra il padre ed André (Joachim Lätsch). Ed a quel punto la sua reazione sarà terribile…