Per amor suo ha messo in gioco la propria vita, lasciandosi coinvolgere in arditi piani criminali. Le cose, però, stanno per cambiare! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) cambierà infatti improvvisamente fronte, schierandosi con i Saalfeld contro Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E la motivazione sarà la gelosia…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Max scopre che Vanessa lo ama! E lei…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane lascia Erik per Robert

Iniziato come una semplice relazione di affari “con benefit”, il rapporto tra Ariane ed Erik è velocemente evoluto in qualcosa che va molto oltre il mutuo interesse. Se nelle puntate italiane della soap abbiamo visto più volte l’uomo prendersi amorevolmente cura della complice, nelle puntate tedesche i due hanno da tempo capito di essersi innamorati.

L’imprevisto, però, è sempre in agguato…

Mentre metterà in atto l’ennesimo intrigo mirato a colpire i Saalfeld, Ariane finirà infatti per perdere la testa per colui che avrebbe dovuto essere la sua vittima: Robert (Lorenzo Patané). E la sua non sarà una semplice infatuazione! Nonostante i suoi tentativi di reprimere quei sentimenti scomodi, la Kalenberg si renderà infatti conto si amare l’albergatore. Quello che è ancora più assurdo, però, è che lui la ricambierà!

Dopo aver lasciato Cornelia (Deborah Holle) a causa di un intrigo di Ariane, Robert si renderà infatti conto di provare qualcosa di profondo per quest’ultima. E così, per la costernazione di tutti, la Kalenberg e Saalfeld diventeranno una coppia!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik si allea con Werner per separare Ariane e Robert

Come prevedibile, la novità desterà non poco scalpore in quel del Fürstenhof, ma saranno soprattutto due personaggi a rimanere maggiormente colpiti: Werner (Dirk Galuba) ed Erik. Se l’anziano albergatore sarà (giustamente) preoccupato per il figlio, Vogt non potrà invece tollerare l’idea di essere stato scaricato in tal modo dalla donna che ama.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il risultato? Dopo aver passato mesi cercando di danneggiare i Saalfeld, Erik deciderà di cambiare fronte e si alleerà con Werner e Cornelia nella speranza di riuscire ad aprire gli occhi a Robert su chi sia davvero Ariane.

Vogt riuscirà a smascherare la Kalenberg una volta per tutte? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3724-6, in onda in Germania dal 23 al 25 novembre 2021)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.