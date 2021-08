Coronare il suo sogno d’amore avrà un costo altissimo per Cornelia Holle (Deborah Müller). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna affronterà infatti suo malgrado le conseguenze della sua relazione con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Benni scopre la relazione di Cornelia e Robert

Quando Cornelia è arrivata al Fürstenhof, aveva una vita da ricostruirsi: il doloroso divorzio con l’ex marito non le ha solo causato un fastidioso tic nervoso che le impedisce di mentire, ma anche e soprattutto la perdita dell’affidamento del figlio Benni (Florian Burgkart)!

Come se non bastasse, la donna si è perdutamente innamorata di Robert, che per mesi interi non ha mostrato per lei nessun interesse che andasse oltre a quello di un amico. Da qualche tempo, però, le cose sono cambiate…

Come sappiamo, da qualche giorno Saalfeld e la Holle sono diventati una coppia ed il loro rapporto appare solidissimo. Benché al settimo cielo per la felicità, Cornelia ha inizialmente deciso di tenere la sua relazione nascosta in famiglia per paura della reazione di suo figlio.

Purtroppo, però, quest’ultimo verrà comunque a conoscenza della verità…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia scompare

Ebbene, esattamente come temuto dalla Holle, Benni non solo non sarà felice per lei, ma si infurierà a tal punto da voler chiudere i rapporti con la sua stessa madre! Una reazione che distruggerà la povera donna…

Nonostante i tentativi da parte di Robert di rincuorarla, Cornelia non riuscirà infatti a darsi pace per aver ulteriormente peggiorato i rapporti con suo figlio, da cui è già ritenuta responsabile della rottura della loro famiglia. E così la Holle deciderà di fare un ultimo disperato tentativo…

Determinata a chiarirsi con Benni, Cornelia si metterà dunque alla guida della propria auto per raggiungere il ragazzo. Preoccupato per il fatto che la compagna si è messa al volante in un tale stato di agitazione, Robert deciderà di seguirla finendo per fare una scoperta inquietante!

Dopo pochi chilometri l’uomo troverà infatti l’auto della Holle abbandonata a lato della strada, mentre della donna non ci sarà traccia! Cosa sarà successo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

