Una Vita anticipazioni: Aurelio e Anabel, un rapporto burrascoso

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita si parlerà di un tale Carlos Armijo. Questo nome, che apparterrà ad un messicano deceduto diversi anni prima, entrerà con prepotenza nella trama che vede contrapposti Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e Anabel Bacigalupe (Anabel Haenke). Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Aurelio ce l’ha a morte con Anabel per essere stato abbandonato sull’altare nel giorno del loro matrimonio. Un evento che, in un certo senso, ha dato il via alla faida tra il clan Quesada e Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), di cui la ragazza ha già parlato al fidanzato Miguel Olmedo (Pablo Carro). Tuttavia, in base a quanto indicano le anticipazioni, la faccenda sarà destinata a complicarsi ulteriormente nell’arco delle prossime settimane…

Da un lato la relazione tra Miguel e Anabel entrerà profondamente in crisi perché il ragazzo non riuscirà a sopportare le continue intromissioni di Aurelio e sospetterà che la sua “dolce metà” gli stia nascondendo qualcosa, dall’altro tutti i tasselli del puzzle incominceranno a unirsi quando il Quesada si troverà a parlare con la Bacigalupe delle loro mancante nozze…

Una Vita, spoiler: Anabel accusa Aurelio dell’omicidio di Carlos Armijo

Eh sì: dopo che avrà fatto in modo di farle ingerire della droga nel tentativo di violentarla, anche se fortunatamente verrà interrotto dalla domestica Soledad (Silvia Marty), Aurelio si mostrerà decisamente apprensivo nei riguardi di Anabel e troverà ogni occasione per stare da solo con lei. Per riuscire nel suo scopo, il Quesada arriverà infatti a minacciare la stessa Soledad, costringendola a raccontagli tutto quello che avviene a casa del suo signore se non vuole che si metta ad indagare sul suo conto.

Grazie a tale stratagemma, Aurelio starà addosso in continuazione alla Bacigalupe, che un giorno gli dirà a chiare lettere di non essere interessata a ricucire il dialogo con lui anche per via di quello che è successo, poco prima delle loro nozze, a Carlos Armijo, il quale – almeno a suo dire – sarà stato ucciso proprio dal Quesada! Quest’ultimo negherà il suo coinvolgimento nella questione e farà presente ad Anabel che probabilmente non è abbastanza informata sui fatti, ma la ragazza rifiuterà categoricamente di ascoltare la sua versione…

Una Vita, news: Aurelio, un problema dopo l’altro…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Per il momento, possiamo anticiparvi che Aurelio non dovrà vedersela soltanto con i timori di Anabel. A causa dell’inizio della prima guerra mondiale, l’uomo avrà ancora a che fare con le interferenze di Miguel, assolutamente contrario alla possibilità che la società che ha fondato con Marcos venda armi agli stati in conflitto. Tuttavia, lo scontro lavorativo si sposterà molto presto sui problemi personali tra i due uomini, che vorranno ottenere ovviamente le attenzioni esclusive della Bacigalupe.

Da una parte Miguel non esiterà ad affrontare Aurelio per chiedergli di stare lontano da Anabel, dall’altro il giovane avvocato si risentirà persino con Marcos quando appoggerà l’idea del Quesada di vendere le armi e deciderà di rinunciare al suo ruolo nella società. Insomma, per l’Olmedo nasceranno tantissime difficoltà, mentre Aurelio sembrerà uscirne vincente. Almeno per ora…