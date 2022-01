Anticipazioni Una vita: GENOVEVA sarà ancora la grande protagonista della telenovela

Come avete visto dalle più recenti puntate di Una vita, si sta chiudendo il cerchio (almeno apparentemente) intorno al personaggio di Genoveva Salmeron, che tanto male ha arrecato agli abitanti di Acacias 38 sin dal suo ingresso in scena.

Tra venerdì 7 e sabato 8 gennaio, tutti i nodi vengono però al pettine e la messinscena ideata da Felipe e da Santiago (con la collaborazione di Laura e del commissario Mendez) porta i suoi frutti: la donna, spaventata all’idea che l’Alvarez Hermoso venga torturato, alla fine cede e conferma di essere stata lei a eliminare la dolce Marcia Sampaio!

Una vita anticipazioni: difficile trattenere Genoveva in carcere!

Come già sapete, dopo questa rivelazione la telenovela spagnola avrà un salto temporale (non troppo dilatato nel tempo, a dire il vero) che ci mostrerà una Genoveva ormai assicurata alla giustizia! La donna sarà dunque in prigione ma non demorderà e giurerà vendetta a Felipe, che l’ha ingannata!

E l’occasione potrebbe presentarsi molto presto: la cattivona della soap con la sua abilità farà in modo da “intortare” un alto prelato, che a sua volta riuscirà in neanche troppo tempo a farla uscire dal carcere! Siamo dunque al punto di partenza, con vendette, intrighi e passioni che continueranno a tenere banco per tutto il resto degli episodi previsti (Acacias in Spagna è terminata nel 2021).

Ma allora… Genoveva non pagherà mai per le sue malefatte? In realtà sappiamo già che ciò succederà, ma bisognerà aspettare la fine di Una vita. Abbiate pazienza…