Anticipazioni Una vita: GENOVEVA “incuriosita” da AURELIO QUESADA

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, quale sarà la prima mossa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) appena uscirà di prigione? Accantonato il suo rapporto con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), che vorrà annullare alla Sacra Rota il matrimonio con lei, la dark lady mostrerà una certa curiosità per il “messicano” Aurelio Quesada (Carlos De Austria) e farà di tutto per avvicinarlo. Questo creerà i primi presupposti per la nascita di diverse e complicate storyline…

Una Vita, news: Genoveva inizia ad interessarsi ad Aurelio

Le anticipazioni indicano che Genoveva inizierà a parlare di Aurelio in seguito al fattaccio che si verificherà tra Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Natalia (Astrid Janer), ossia la sorella dell’uomo. Nel bel mezzo di un dialogo con Rosina (Sandra Marchena), dove si farà riferimento al tradimento del Palacios e al successivo malore della moglie Lolita (Rebeca Alemany), la Salmeron chiederà infatti chi sono i fratelli Quesada, ricevendo così le prime informazioni sul loro conto.

Come se non bastasse, Genoveva farà in modo di agganciare in strada Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e, tra le altre cose, gli dirà di avere appreso che ha avviato una società proprio con Aurelio Quesada. Insomma, la “cattivona” di Acacias sarà parecchio incuriosita dall’ultimo arrivato e, proprio per tale ragione, non esiterà a fare una prima mossa…

Una Vita, spoiler: Aurelio invitato a cena da Genoveva!

Eh sì: Genoveva fermerà Aurelio nei pressi della chiesetta dal quartiere e, dopo essersi presentata, gli farà sapere di avere sentito tanto parlare di lui. A quel punto, anche il Quesada sottolineerà che anche lui ha avuto delle voci sul suo conto e, fin dai primi istanti, si mostrerà incantato dalla sua bellezza. Il dialogo, dai tratti molto cortesi, si svilupperà dunque in una maniera decisamente insolita, tant’è che la Salmeron chiederà ad Aurelio se sia possibile conoscersi meglio e, mostrando una certa audacia, si dirà disposta a farlo salire in casa sua per continuare a chiacchierare.

Fatto sta che, almeno per ora, la “conoscenza” dovrà interrompersi, ma ciò non impedirà a Genoveva di invitare Aurelio a cena quella sera stessa. Un invito che l’uomo accetterà di buon grado, ma che genererà le perplessità di Fabiana (Inma Perez Quiros), la quale, assistendo alla conversazione da lontano, comincerà a chiedersi che cosa voglia fare la Salmeron avvicinando il nuovo “darkman”.

Una Vita, trame: Aurelio e Genoveva, una strana cena

Ma la cena a quali risvolti porterà? Oltre a sottolineare che sicuramente i vicini l’hanno descritta come una donna senza scrupoli e probabilmente un’assassina, Genoveva – elegantemente vestita – farà presente ad Aurelio di aver ereditato una grossa fortuna da gestire dal marito Alfredo Bryce e preciserà di aver dovuto giostrarsi da sola nel mondo degli affari fin dal giorno in cui è rimasta vedova. Parole che impressioneranno Aurelio, il quale sarà visibilmente attratto da lei e non potrà fare a meno di comunicarglielo.

Aurelio e Genoveva continueranno quindi a conversare per scoprire se esistano degli ipotetici affari che possono concludere insieme. Questi sono i primi passi di quella che diventerà una delle coppie più terribili e temibili della storia della telenovela…