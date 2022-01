Anticipazioni Una vita: LOLITA soffre di una terribile malattia

Non sarà soltanto il tradimento del marito Antonito Palacios (Alvaro Quintana) con la giovane Natalia Quesada (Astrid Janer) ad impensierire Lolita (Rebeca Alemany) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La bottegaia dovrà infatti vedersela anche con la strana malattia che la sta già attanagliando da diverse settimane, tant’è che a un certo punto sembrerà ad un passo dalla morte…

Una Vita, news: Lolita scopre che Antonito l’ha tradita e si sente male

Le anticipazioni segnalano che questa drammatica storyline partirà nel momento in cui, grazie ad un abile stratagemma, il losco Aurelio (Carlos de Austria) farà sì che Lolita possa rientrare in casa proprio mentre Antonito sarà in procinto di fare l’amore con Natalia. Ovviamente, la donna subirà un grosso shock appena vedrà tale scena, ma non riuscirà a reagire perché verrà colta da un malore e si renderà necessario il suo ricovero in ospedale.

A quel punto, i medici faranno delle analisi approfondite e scopriranno che la giovane signora Palacios soffre di una particolare malattia del sangue, considerata incurabile per il periodo. Neanche a dirlo, la notizia getterà nello sconforto più totale Antonito che, già in preda ai sensi di colpa per averla tradita, vorrà consultare i migliori specialisti per scoprire se ci sia una sola possibilità per la moglie di salvarsi. Anche perché altrimenti, almeno a detta dei medici, Lolita morirebbe entro poche settimane…

Una Vita, trame: Antonito consulta il dottor Ramos

Spinto dalla voglia di fare tutto il possibile per salvarla, Antonito inizierà ad informarsi sullo stato di salute di Lolita e apprenderà che in Germania stanno curando con una tecnica del tutto sperimentale le persone che soffrono dello stesso male della sua amata. Il Palacios si preoccuperà di tenere nascoste le sue ricerche, visto che nel frattempo Lolita sarà stata dimessa e ignorerà quanto grave sia la sua situazione; Antonito, infatti, avrà chiesto al padre Ramon (Juanma Navas) e a Carmen (Maria Blanco) di mentire a Lolita sulla sua malattia per farle credere che, entro poco, sarà completamente guarita.

Col trascorrere delle giornate, Antonito riuscirà quindi a mettersi in contatto con il dottor Ramos, il quale gli dirà che purtroppo per Lolita non c’è nulla da fare. Insomma, anche questa pista si rivelerà un completo buco nell’acqua, ma il marito “fedifrago”, cacciato anche di casa dalla consorte, non vorrà proprio saperne di arrendersi. Tuttavia, il peggio arriverà quando Lolita riunirà tutti i tasselli del puzzle e dedurrà la verità…

Una Vita, spoiler: Lolita si rassegna all’idea di dover morire!

Eh sì: grazie ad un commento di troppo della pettegola Rosina (Sandra Marchena), che le chiederà chi fosse il misterioso Ramos arrivato dai Palacios, Lolita capirà che Carmen l’ha portata con una scusa al cinema per allontanarla di casa e, constatando che i suoi malesseri non sono mai cessati fin dal giorno delle sue dimissioni, affronterà a muso duro i parenti e svelerà loro che ha compreso di essere prossima alla morte e che vuole concentrarsi soltanto sul piccolo Moncho per quello che le resta da vivere. Ma Lolita sarà destinata davvero a morire oppure un colpo di scena scombinerà nuovamente le carte in tavola?