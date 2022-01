Anticipazioni Una vita: Antonito tenterà il tutto per tutto per salvare Lolita

La malattia di Lolita (Rebeca Alemany) continuerà ad influenzare la quotidianità dei membri del clan Palacios. Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, lo stato di salute della moglie di Antonito (Alvaro Quintana) peggiorerà inesorabilmente, tant’è che si renderà necessario l’impiego di una cura totalmente sperimentale per tentarle di salvare la vita. Scopriamo quindi insieme che cosa succederà…

Una Vita, news: Lolita e il tradimento di Antonito

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che la storyline prenderà il via quando Lolita vedrà Antonito proprio mentre sarà sul punto di fare l’amore con la giovane e avvenente Natalia Quesada (Astrid Janer). Alla visione, la bottegaia verrà colta da un malore e verrà prontamente ricoverata, visto che nessuno dei suoi parenti riuscirà a farla riprendere. Dopo le dovute visite, i dottori comunicheranno dunque ad Antonito che la consorte soffre di una malattia del sangue per la quale, purtroppo, non esiste una cura.

Anche se Ramon (Juanma Navas) e Carmen (Maria Blanco) lo inviteranno più volte ad accettare la situazione, Antonito si rivolgerà al dottor Ramos per capire se Lolita possa usufruire di una terapia che al momento è accettata soltanto in Germania, ma il luminare considererà inappropriato agire in tale maniera perché Lolita, a suo dire, è ormai una paziente che non può guarire. La storia però non finirà qui…

Una Vita, trame: Lolita perdona Antonito

Già sapete che, per il bene del piccolo Moncho, Lolita deciderà di fare un passo indietro riguardo alla sua crisi coniugale con Antonito e, oltre a consentirgli di ritornare in casa (dalla quale l’aveva allontanato alle prime avvisaglie dell’attrazione che sentiva per Natalia), gli farà sapere di averlo perdonato, sottolineando di voler morire in pace e senza conti in sospeso con nessuno.

Non a caso, la donna incontrerà persino la Quesada, chiedendole a sorpresa di prendersi cura di Antonito se davvero lo ama, una volta che lei non ci sarà più. Dopo tutti questi confronti, purtroppo per Lolita la situazione precipiterà ulteriormente: per via di un collasso improvviso, le sue condizioni peggioreranno e i medici diranno a tutti i membri del clan Palacios di prepararsi al peggio…

Una Vita, spoiler: cura sperimentale per Lolita!

Anche in questo caso, Antonito non ne vorrà proprio sapere di arrendersi e si rivolgerà ad un altro specialista, esperto proprio in malattie del sangue, che lo metterà al corrente di un farmaco sperimentale, fino a quel momento testato sugli animali, che potrebbe far guarire Lolita. Nonostante tutti i rischi, il giovane Palacios vorrà fare anche questo tentativo, ma avrà bisogno dell’aiuto della consorte, ossia l’unica a poter dare il consenso per la sperimentazione. Fortunatamente, anche Lolita darà il suo consenso!

Il tentativo in extremis produrrà gli effetti desiderati? Oppure, alla fine, Antonito, Ramon, Carmen e il piccolo Moncho dovranno dire addio all’ammalata? Quel che è certo è che tutto il quartiere si stringerà attorno alla sofferenza dei Palacios, compresa Natalia, ormai in preda ai sensi di colpa per aver compromesso la loro serenità a causa degli ordini di Aurelio (Carlos de Austria)…