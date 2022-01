Anticipazioni Una vita: ANTONITO chiede perdono a LOLITA

Riuscirà Lolita (Rebeca Alemany) a perdonare il marito Antonito Palacios (Alvaro Quintana) dopo il tradimento con l’avvenente Natalia Quesada (Astrid Janer)? Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la bottegaia si dirà disposta a concedere una seconda possibilità al suo matrimonio, ma diverse situazioni si muoveranno intorno a lei. Scopriamo insieme quali…

Una Vita, trame: Lolita ad un passo dalla morte

Tutto partirà quando, con una scusa, Aurelio Quesada (Carlos De Austria) farà sì che Lolita possa trovare Antonito proprio mentre sarà sul punto di fare l’amore con Natalia. Alla vista del tradimento, la donna verrà colta da un malore e, dopo aver perso i sensi, verrà trasportata d’urgenza in ospedale.

Da un lato i medici non potranno fare altro che comunicare ai Palacios che Lolita ha una particolare malattia del sangue che la porterà alla morte entro poche settimane, dall’altro Antonito non vorrà arrendersi di fronte a tale scenario e consulterà un medico tedesco, che purtroppo non troverà una soluzione al difficile caso.

Anche se inizialmente i Palacios, Ramon (Juanma Navas) e Carmen (Maria Blanco) compresi, tenteranno di nasconderle la verità, Lolita si renderà conto ad un certo punto che ormai le resta poco tempo da vivere e inviterà i parenti ad essere completamente sinceri con lei. Dopo ciò, la donna deciderà di mettere un punto alla sua crisi matrimoniale…

Una Vita, spoiler: Lolita perdona Antonito

Eh sì: al termine di diverse settimane passate lontano da casa (poiché sarà stato cacciato in seguito alle prime avvisaglie della sintonia con Natalia), Antonito chiederà nuovamente perdono alla moglie e le dirà che non ha mai smesso di amarla. Anche se ancora addolorata per il tradimento subito, Lolita accetterà stavolta le scuse del marito, precisando che in fondo, per quel poco che le resta da vivere, non ha senso non dare a Moncho la famiglia unita che merita.

I coniugi Palacios suggelleranno così la pace attraverso un bacio, anche se Antonito sarà più che mai convinto del fatto che Aurelio, con la complicità della sorella, gli ha teso una trappola soltanto per costringerlo a votare in Parlamento una legge in favore della vendita delle armi agli stati esteri.

Tuttavia, come vi abbiamo già potuto anticipare, nella trama comincerà a muoversi a gamba tesa persino la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido), sopratutto quando la pettegola Susana (Amparo Fernandez) si metterà a capo di una protesta nel quartiere per costringere gli “indiani” Quesada ad andarsene.

Una Vita, news: Genoveva offre il suo supporto a Natalia

Dato che riterrà possibile, in un futuro non troppo lontano, stipulare degli accordi prestigiosi con Aurelio, Genoveva approfitterà di una partenza di Felipe (Marc Parejo) – intenzionato a trascorrere un po’ di tempo a Vienna da Tano – per cercare di riguadagnare il potere ad Acacias e, in più di un’occasione, si avvicinerà a Natalia con l’intento di darle dei consigli per ingraziarsi i residenti del quartiere.

Non a caso, la Salmeron eviterà che tutte le signore e Casilda (Marita Zafra) aggrediscano la Quesada nella bottega di Lolita e le farà presente che da quell’istante deve seguire alla lettera ciò che le dice di fare se davvero vuole avere un posto di rilievo nel rione. Ma quale sarà il beneficio di Genoveva di fronte a questo “teatrino”?