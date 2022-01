Anticipazioni Una vita: c’è qualcosa che MIGUEL ignora completamente!

Fino a quando Miguel Olmedo (Pablo Carro) continuerà ad ignorare che i suoi genitori sono vivi e vegeti, anche se rinchiusi in carcere per via di una rapina che hanno compiuto? Questo quesito assumerà sempre più importanza nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, visto che Sabina (Ana Goya) sembrerà sul punto di confessare al nipote tutta la verità. In diverse circostanze, la donna verrà però interrotta dal marito Roberto (Miguel Larranaga)…

Una Vita, news: Miguel scopre che i nonni sono dei ladri

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà proprio quando Sabina e Roberto finiranno i lavori del tunnel, all’interno della cantina del ristorante, per introdursi furtivamente nella banca di Acacias e svaligiarla. Il giorno precedente al crimine, qualcuno metterà però della dinamite e farà saltare tutte le tubazioni del locale, rendendo di fatto impossibile ogni ingresso nel sopracitato tunnel.

I coniugi Olmedo resteranno dunque attoniti quando scopriranno che a causare tutto quanto è stato proprio il nipote Miguel, il quale si sarà reso conto anche di alcuni furti che hanno commesso in passato e li inviterà a smetterla, minacciando addirittura di denunciarli alla polizia qualora dovessero “disobbedirgli”. A Sabina e Miguel non resterà quindi altra scelta se non accettare le condizioni del nipote, ma la donna verrà presto mossa da un altro turbamento…

Una Vita, spoiler: Sabina sul punto di confessare tutto a Miguel…

Eh sì: dato che Miguel avrà chiesto ai nonni di essere completamente sinceri con lui, Sabina inizierà a chiedersi se sia giusto continuare a mentirgli sull’arresto dei suoi genitori, che esattamente come loro eseguivano furti in giro per il mondo. Stanca della questione, la donna ventilerà l’ipotesi di confessare al giovane che la sua mamma e il suo papà non sono morti nel bel mezzo di un naufragio, come invece gli è stato raccontato, ma che si trovano “al fresco” dopo essere stati beccati.

Tuttavia, proprio mentre la Olmedo sembrerà sul punto di spifferare tutto quanto all’ignaro Miguel, Roberto troverà il modo di interromperla ed il segreto resterà ancora intatto. Ciò porterà dei dissidi nella coppia…

Una Vita, trame: Roberto e Sabina in disaccordo

Vi anticipiamo infatti che, da un lato, Roberto ammonirà Sabina per quello che stava per fare e specificherà che ormai al figlio e alla nuora manca poco più di un anno di carcere, al termine del quale potranno riunirsi a Miguel e spiegargli, nei dovuti modi, per quale ragione abbiano preferito fargli credere che fossero morti. Dall’altro, la stessa Sabina temerà invece che il nipote possa avviare delle investigazioni sui suoi genitori, dato che avrà iniziato a fare delle domande sul loro conto, e scoprire tutto quanto da solo. Un’ipotesi che secondo Sabina, qualora si verificasse, farebbe arrabbiare Miguel fino a decidere magari di interrompere ogni rapporto con loro.

Insomma, la situazione che coinvolgerà il clan Olmedo sarà abbastanza complicata, anche perché entreranno presto in scena dei nuovi personaggi che rimetteranno tutto quanto in discussione…