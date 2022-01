Anticipazioni Una vita: SOLEDAD, ormai è chiaro che nasconde un mistero!

Una delle grandi protagoniste delle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita sarà l’enigmatica domestica Soledad Lopez (Silvia Marty). Oltre ad intrecciare una relazione segreta con il suo signore Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), la donna attirerà presto i sospetti di Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros), che avrà più di un sospetto sul suo conto. Entriamo quindi più a fondo di questa storyline…

Leggi anche: Una vita: la storia di MAITE e CAMINO avrà uno spin-off, anticipazioni

Una Vita, news: Marcos, Soledad e la relazione proibita…

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto prenderà il via quando Marcos inizierà a corteggiare Soledad, che cadrà ai suoi piedi appena lui le confesserà di essersi ormai rassegnato alla morte della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto). A quel punto, i due si frequenteranno di nascosto, anche se la Lopez finirà per indispettire il Bacigalupe Senior quando, nel corso di un dialogo con Anabel (Olga Haenke), cercherà di avere delle informazioni sul conto della prima moglie.

Da un lato Soledad prometterà a Marcos che non si intrometterà mai più nelle sue questioni private, dall’altro la donna pretenderà che l’uomo la tratti come una sua pari almeno nei momenti di intimità. Insomma, i due stabiliranno delle vere e proprie regole nella loro “relazione”, ma la trama si sposterà a sorpresa anche su un’altra direzione…

Una Vita, trame: Fabiana e i dubbi su Soledad

Eh sì: visto l’innescarsi della prima guerra mondiale, Soledad si intratterrà nella piazzetta di calle Acacias a parlare della questione con Fabiana, Servante (David V. Muro), Casilda (Marita Zafra), Jacinto (Jona Garcia) e Alodia (Abril Montilla), dando l’impressione di essere abbastanza ferrata sull’argomento. Soledad preciserà infatti che secondo lei, alla fine del conflitto, a beneficiarne saranno ancora i potenti, che avranno irrimediabilmente affossato i ceti meno abbienti (come appunto quello dei domestici).

Un discorso sensato e ben preciso che accenderà i sospetti di Fabiana, la quale le domanderà per quale motivo è così informata. Neanche a dirlo, Soledad cercherà di accantonare subito la questione, dicendo di avere semplicemente letto i giornali di Marcos, ma quelle parole non convinceranno per niente la Aguado, tant’è che l’inserviente si renderà conto della sua evidente diffidenza…

Una Vita, spoiler: l’incubo di Soledad!

Tutto questo a cosa porterà? Vi consigliamo di fare attenzione ad un sogno alquanto particolare che farà Soledad. Dopo essersi addormentata sul divano di casa Bacigalupe, la Lopez sognerà un dialogo piuttosto scosso tra lei e Fabiana nel quale quest’ultima le dirà in tono minaccioso di confessarle qual è il suo segreto. Sulle prime Soledad tenterà di non rispondere alle domande della donna e poi – quando starà per rivelare tutto quanto – si interromperà perché verrà svegliata da Marcos!

Ma cosa starà nascondendo, appunto, Soledad? Quel che è certo è che il mistero emergerà prepotentemente di puntata in puntata e tutti gli abitanti di Acacias, nessuno escluso, saranno in grave pericolo…