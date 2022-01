Una vita: la storia di MAITE e CAMINO avrà uno spin-off, anticipazioni

Anticipazioni Una vita: in Spagna le vicende di CAMINO e MAITE avranno una continuazione!

Buone notizie per le Maitiners, le fan della coppia di Una Vita formata da Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). RTVE sta infatti lavorando allo spin off, tanto atteso, incentrato sull’amore tra le due protagoniste che, come hanno mostrato le puntate già andate in onda su Canale 5, hanno lasciato la Spagna per andare a vivere a Parigi, felici e insieme!

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 31 gennaio e 1° febbraio: Lolita sviene dopo aver visto Antonito e Natalia

A dare l’annuncio, nel corso del programma televisivo spagnolo RTVE responde, è stato infatti José Pastor, a capo del reparto cinema e fiction di RTVE, che comprende anche La 1, rete dove è andato in onda Acacias 38 (Una Vita) fino allo scorso maggio.

Una vita: si sta lavorando su uno spin-off sulle “Maitino”

“Quella tra Maite e Camino è una grande storia, con molto potenziale tutto da sviluppare. Si sta lavorando su questa possibilità“, ha annunciato infatti Pastor, specificando che la storia della coppia può allacciarsi tranquillamente all’attualità, motivo per cui merita di essere raccontata e sviluppata senza alcun tipo di remora.

Al momento, ovviamente, non è stata fornita alcuna tipo di anticipazione sulla trama, ma sicuramente Ylenia Baglietto e Aria Bedmar, le prime a credere nel progetto su richiesta dei fan di tutto il mondo, saranno ben felici di tornare a interpretare Camino e Maite, due personaggi che le hanno rese famose ed acclamate a livello internazionale. Proprio la Baglietto, a fine novembre 2021, aveva rilasciato un’intervista al nostro sito in cui aveva dichiarato di sperare molto in uno spin-off: ebbene, è stata accontentata!

E chissà che non possa fare loro compagnia qualche personaggio di Una Vita, che ormai in Spagna ha chiuso i battenti da quasi un anno. Sarebbe senz’altro un bel modo per non dire definitivamente addio al tanto amato quartiere di Acacias!

In collaborazione con Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione