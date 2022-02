Beautiful e la “trama scomparsa” su Finn e Sheila, anticipazioni americane

Il fatto del 2021, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, è sicuramente stato lo scoprire che John Finnegan è figlio biologico di Sheila Carter, una verità in grado di influenzare le vicende della soap negli anni a venire. Eppure, il promettente spunto è stato ad un certo punto abbandonato dagli autori. La questione sembrava destinata a creare una nuova guerra tra l’ex moglie di Eric Forrester e la “nuora” Steffy, invece il tutto è terminato almeno per ora in un nulla di fatto.

Anche il confronto (dopo un’attesa ventennale) tra la Carter e Taylor Hayes è stato piuttosto sottotono e così tutti i personaggi coinvolti sono stati assorbiti da un’altra storyline, dalle premesse piuttosto simili: nuovamente un genitore scomodo, ovvero Deacon Sharpe, intenzionato a costruire un rapporto con la figlia Hope Spencer, con il disappunto dei Forrester. Sheila ha finito per diventare amica, confidente e anche spasimante dell’ex marito di Bridget, focalizzando su Brooke Forrester il proprio astio. La moglie di Ridge, infatti, è colei che ha minacciato di voler tenere lontana Sheila da Finn, da Steffy e dal loro bambino, Hayes, scatenando le fissazioni della Carter.

Beautiful, news americane: FINN sempre più sullo sfondo

A quel punto, i rapporti tra Brooke e Steffy sono diventati improvvisamente pessimi, con la ragazza decisa a separare la matrigna dal padre per rimetterlo insieme a mamma Taylor e la Logan che intanto – in piena crisi per un bacio con Deacon – è certa che la figliastra non attendesse altro che un suo passo falso.

In tutto questo, l’unico a non essere stato coinvolto nella vicenda è stato proprio Finn. Renderlo figlio di Sheila era un’occasione per vederne arricchito lo spessore di personaggio e avere il suo rapporto con Steffy libero di esplorare storie che fossero per una volta slegate da quelle di Liam e Hope Spencer. Il giovane medico, invece, è praticamente sparito tanto che le sue apparizioni, negli ultimi mesi, si sono via via fatte sempre più sporadiche negli episodi in onda negli Stati Uniti. Le cose sono destinate a cambiare?

Beautiful, trame americane: l’attore che interpreta Finn annuncia novità

Stando a quanto affermato dall’interprete di Finn, Tanner Novlan, la situazione potrebbe ora vedere delle novità all’orizzonte e la sua storyline sarebbe in odore di ripescaggio. Nel più recente appuntamento di Bold Live, serie di faccia a faccia con il cast sul canale YouTube di Beautiful, l’attore ha anticipato che si rivedranno i genitori di Finn (Jack e Li Finnegan), eclissatisi dopo che l’uomo aveva confessato di essere il padre biologico del figlio adottivo (avuto con Sheila Carter a seguito di una tresca extraconiugale vissuta alle spalle della moglie).

“Ci sono delle questioni lasciate in sospeso. State pronti, c’è molto in arrivo“, ha promesso Novlan, dando dunque l’idea che presto la narrazione della soap potrebbe nuovamente aprirsi ad altre linee narrative, dopo essere stata quasi del tutto monopolizzata dalla trama sul bacio tra Deacon e Brooke.