Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: distrutte le prove contro ERIK

In una cosa i fratelli Vogt sono uguali: non imparano dai propri errori! Se Florian (Arne Löber) si ostina a voler credere nella buona fede di Erik (Arne Löber), quest’ultimo finisce invece sempre per cedere al vizio di risolvere i problemi con intrighi e inganni.

Una situazione che, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, porterà ad un’inevitabile rottura. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian ingannato da Erik

Dopo essersi ostinato per mesi a difendere il fratello criminale, da qualche settimana Florian sembrava aver finalmente aperto gli occhi, tanto da essere stato lui stesso a registrare la confessione dell’uomo per poterlo poi denunciare alla polizia. Purtroppo, però, Erik sa sempre che corde toccare nel fratellino…

Il dark man del Fürstenhof convincerà infatti l’ingenuo guardacaccia a concedergli una proroga e non andare alla polizia fino a che Ariane (Viola Wedekind) sarà in vita. Peccato solo che si tratti dell’ennesimo inganno…

Come scoperto da Cornelius (Christoph Mory), Erik non ha infatti nessuna intenzione di consegnarsi alla polizia… anzi! In una conversazione con la fidanzata, Vogt rivelerà di essere certo di poter trovare sempre un modo per fare compassione a Florian. Una rivelazione che non resterà senza conseguenze…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Ariane distruggono le prove

La scoperta dell’ennesimo tradimento di Erik causerà infatti un’accesa discussione tra Maja (Christina Arends) e Florian, che alla fine – ormai esasperati dalla situazione – decideranno addirittura di lasciarsi.

Furioso, il giovane Vogt affronterà dunque il fratello, scoprendo che effettivamente quest’ultimo lo ha ingannato. E a quel punto, spinto dalla rabbia, si lascerà andare ad una rivelazione molto pericolosa: esiste una copia della confessione da lui strappata a Erik!

Ebbene, Vogt e Ariane non ci metteranno molto a capire che le uniche due copie esistenti dello scottante filmato sono salvate nei cellulari di Cornelius e Florian. Il risultato? Grazie ad una rapida azione combinata, i due complici riusciranno a mettere le mani su entrambi i telefoni, cancellando le uniche prove esistenti della colpevolezza di Erik.

E a quel punto non sembreranno più esserci speranze né per il riscatto di Cornelius né tantomeno per il rapporto tra Erik e Florian. Come sempre, però, non è mai detta l’ultima parola…