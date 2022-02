Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’amara scoperta di FLORIAN

Non importa quante volte sia rimasto deluso: Florian Vogt (Arne Löber) continua a credere sempre e comunque nella buona fede di Erik Vogt (Arne Löber). Purtroppo, però, la sua fiducia si è sempre rivelata mal riposta… e questa volta non farà eccezione!

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane guardacaccia scoprirà infatti che il fratello lo ha nuovamente ingannato. E la sua reazione porterà a conseguenze inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian concede una proroga a Erik

Per proteggere Erik, Florian ha finito per distruggere la propria vita, perdendo l’unica donna da lui mai amata. Da qualche settimana, però, il guardacaccia ha capito che il fratello non merita più la sua solidarietà: deciso a fare giustizia (e riconquistare Maja), Florian ha infatti deciso di aiutare i von Thalheim ad incastrare Erik per la truffa da lui commessa anni prima. Ma andrà davvero fino in fondo?

Se effettivamente il ragazzo è riuscito a strappare una confessione al fratello per poi registrarla con il proprio cellulare, non passerà molto tempo prima che il suo buon cuore si metta di nuovo di mezzo. Vedendo Erik a pezzi per le condizioni di salute di Ariane (Viola Wedekind), infatti, Florian finirà per intenerirsi…

Sarà così che il ragazzo concederà al fratello una proroga, promettendogli di non denunciarlo fintanto che la Kalenberg sarà in vita. Grato per il generoso gesto, Erik prometterà di consegnarsi lui stesso alla polizia non appena la fidanzata sarà scomparsa. Ma sarà vero?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja lascia Florian

Come avrete intuito, in realtà Erik non ha nessuna intenzione di mantenere la parola data! Poco dopo la promessa fatta a Florian, l’uomo rivelerà infatti ad Ariane di aver solo preso in giro quest’ultimo e di essere certo di poter trovare sempre un modo per manipolare l’ingenuo fratellino.

Ebbene, Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) ascolterà casualmente la conversazione e correrà a riferire tutto a Maja, che a sua volta ne parlerà con Florian. Tra i due fidanzati scoppierà così una lite che terminerà con la decisione della von Thalheim di troncare la loro relazione.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian aggredisce Erik

Consapevole del fatto che Erik sarà sempre tra loro, la ragazza non vedrà infatti un futuro per lei e Florian, che accetterà a malincuore la decisione. Perdere per l’ennesima volta la donna che ama, però, lascerà il segno…

Determinato a scoprire se il fratello l’abbia davvero ingannato, Florian prima parlerà con Cornelius e poi affronterà Erik stesso. Grazie alle due conversazioni il ragazzo capirà dunque che von Thalheim ha detto la verità: il fratello lo ha realmente ingannato ancora una volta! E a quel punto la sua rabbia esploderà…

Fuori di sé, Florian aggredirà dunque Erik, ma non si limiterà a riversargli addosso tutto il suo disprezzo: nella foga del momento, finirà per rivelare al fratello che esiste una copia della sua confessione. Una rivelazione che avrà conseguenze pesantissime…