Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: sofferta decisione per MAJA

Non c’è due senza tre! Nell’arco di poche settimane Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) si sono lasciati e ripresi per ben due volte. Non c’è dunque troppo da stupirsi se – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – i due protagonisti si separeranno nuovamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian concede una proroga a Erik

Sulla forza dei sentimenti che legano Maja e Florian non ci sono mai stati dubbi. Il vero problema nella relazione tra la von Thalheim e il giovane guardacaccia, infatti, non è legato all’amore tra di loro, bensì a quello per le rispettive famiglie.

Dopo aver scoperto che Erik (Sven Waasner) rovinò la vita a Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) incolpandolo per una truffa finanziaria commessa in realtà da Vogt, i due protagonisti hanno dovuto infatti scegliere tra la lealtà nei confronti dei propri familiari oppure verso il partner.

È così iniziato un lungo tira e molla che ha visto i ragazzi lasciarsi più volte, salvo poi tornare sempre insieme. Nonostante l’affetto che lo lega a Erik, con il tempo Florian ha infatti capito che il fratello merita di stare in carcere ed ha dunque aiutato i von Thalheim a trovare delle prove per incastrarlo.

Anche quando per lui non sembrerà esserci più scampo, però, Erik saprà quali corde toccare nel fratellino, riuscendo così a convincerlo a non denunciarlo almeno fino a che Ariane (Viola Wedekind) sarà in vita. Una decisione che non verrà accolta con entusiasmo dai von Thalheim…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelius ruba le prove contro Erik

Come prevedibile, Maja e Cornelius saranno infatti tutt’altro che entusiasti della novità, specialmente perché Florian non li ha consultati prima di concedere a Erik una proroga. Se la ragazza potrà comunque capire le ragioni del fidanzato (dopotutto lo ama anche per il suo buon cuore!), Cornelius non solo non sarà altrettanto comprensivo, ma deciderà di prendere in mano la situazione…

Sarà così che l’uomo ruberà a Florian il cellulare contenente la registrazione della confessione di Erik con l’intento di portare immediatamente le prove alla polizia. Maja, però, lo fermerà in tempo, riuscendo a fare un compromesso: Cornelius restituirà il telefono a Florian ottenendo in cambio una copia della registrazione e attenderà quattro settimane prima di andare alla polizia. Tutto risolto? Purtroppo no!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Maja e Florian si lasciano

Poco dopo aver stretto l’accordo con il guardacaccia, von Thalheim assisterà infatti casualmente ad una conversazione privata tra Ariane ed Erik, scoprendo che quest’ultimo non ha nessuna intenzione di consegnarsi alla polizia come invece promesso a Florian. E non è tutto! Vogt aggiungerà anche di essere certo di poter manipolare il fratellino in qualunque momento…

Furioso, Cornelius correrà a riverire tutto a Maja, che a sua volta ne parlerà con il fidanzato. Quest’ultimo, però, si rifiuterà di credere che il suo amato fratello possa essere un simile farabutto e insinuerà dunque che il padre della ragazza si sia inventato tutto.

Il risultato? Tra i due protagonisti scoppierà un violento litigio che porterà Maja a prendere una decisione sofferta: troncare la loro relazione. La ragazza spiegherà infatti al guardacaccia che – benché si amino – Erik finirà sempre per mettersi tra loro. E a quel punto Florian accetterà la sua decisione.

Per questa bellissima coppia sarà davvero la fine? Inutile dire che la risposta è “no”! Prima che Maja e Florian riescano a ricucire il loro rapporto, però, passerà parecchio tempo…