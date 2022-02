Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la drammatica scoperta di MAJA

Già una volta ha perdonato la sua migliore amica per il peggiore dei tradimenti. Ma riuscirà a farlo di nuovo? Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) scoprirà finalmente che Shirin Ceylan (Merve Çakır) ha perso la testa per il suo amato Florian Vogt (Arne Löber). E a quel punto la bella protagonista dovrà prendere una decisione sofferta…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Shirin e Florian bloccati in cantina

Quando Shirin arrivò al Furstenhof ormai parecchi mesi fa, aveva un solo obiettivo: farsi perdonare da Maja e riconquistare la sua fiducia. Un’impresa che le è riuscita, non senza difficoltà. Ora, però, quell’amicizia per cui ha tanto lottato sarà nuovamente in pericolo…

Come sappiamo, da qualche settimana la Ceylan si è infatti innamorata del grande amore dell’amica: Florian. E, nonostante i suoi sforzi, questi sentimenti proibiti non solo non sono scomparsi, ma hanno continuato a crescere con il passare del tempo.

Se Max (Stefan Hartmann) è l’unico al corrente di come stanno realmente le cose, anche Maja ha iniziato a notare un feeling particolare tra i due, accorgendosi di alcuni sguardi lanciati dall’amica al bel guardacaccia. La sola idea che l’amica possa tradirla, però, sarà assolutamente impensabile per la von Thalheim… almeno fino ad ora!

La sua gelosia verrà infatti messa alla prova quando Shirin e Florian rimarranno chiusi insieme in cantina e Vogt avrà un attacco di panico, che supererà proprio grazie all’aiuto della Ceylan. Un’esperienza che farà ulteriormente avvicinare i due ragazzi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin confessa a Maja di amare Florian

Insomma, benché lei stessa si vergogni dei propri sospetti, Maja non potrà fare a meno che iniziare a pensare che tra la sua migliore amica ed il suo ex ci sia qualcosa che va ben oltre un rapporto tra semplici colleghi. Un timore che verrà purtroppo presto confermato…

Poco dopo, infatti, la von Thalheim sorprenderà la Ceylan con in mano una foto del bel guardacaccia! A quel punto Maja pretenderà delle spiegazioni e Shirin non se la sentirà più di mentire, finendo per ammettere la terribile verità: si è innamorata di Florian!

Inutile dire che la von Thalheim si infurierà e a nulla varranno i tentativi dell’amica di rassicurarla sul fatto che non avrebbe mai iniziato una storia con il suo ex. Sarà dunque la fine dell’amicizia tra Maja e Shirin? E, soprattutto, tra quest’ultima e Florian nascerà davvero qualcosa?