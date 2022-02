Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: pericoloso incidente per SHIRIN e FLORIAN

I telespettatori di lunga data di Tempesta d’amore sanno bene che la cantina del Fürstenhof è nota per aver fatto sbocciare innumerevoli amori. E così, quando nelle prossime puntate italiane Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Florian Vogt (Arne Löber) resteranno bloccati insieme nello stanzino, la situazione si farà subito pericolosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Max scopre che Shirin ama Florian

Quando Shirin è riuscita a riconquistare la fiducia e l’amicizia di Maja von Thalheim (Christina Arends) nulla sembrava più poter separare le due amiche… almeno fino a qualche settimana fa! Come sappiamo, infatti, la Ceylan si è improvvisamente innamorata del grande amore di Maja: Florian Vogt (Arne Löber). Un amore contro cui sembra impossibile lottare…

Nonostante i suoi tentativi di dimenticare il guardacaccia, infatti, Shirin non solo non è riuscita a sconfiggere i propri sentimenti, ma si è innamorata ancora di più. Un sentimento che non è sfuggito a tutti…

Come sappiamo, infatti, Max (Stefan Hartmann) ha scoperto che è proprio Florian l’amore segreto della coinquilina. Benché sconvolto, il giovanotto ha promesso di mantenere il riserbo su quanto appreso, in modo da tutelare l’amicizia tra la ragazza e Maja.

Nascondere dei sentimenti così forti, però, diventerà più difficile di giorno in giorno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Shirin bloccati in cantina

Sarà in queste circostanze che accadrà qualcosa di inaspettato: Shirin e Florian si ritroveranno insieme nella cantina del Fürstenhof e, poco dopo, qualcuno chiuderà la porta a chiave dall’esterno! I due resteranno così bloccati insieme nello stanzino e la situazione rischierà velocemente di sfuggire di mano…

Se la Ceylan sarà non poco spaventata all’idea di non riuscire a sopportare la vicinanza del suo amato senza tradire i propri sentimenti, lui avrà invece tutt’altre preoccupazioni. L’avvenimento riporterà infatti a galla i terribili ricordi di un incidente vissuto da bambino, quando il piccolo Florian rimase intrappolato in una cava.

Il risultato? Il ragazzo verrà colto da un attacco di panico e non riuscirà più a respirare! A quel punto Shirin interverrà e riuscirà a calmare il giovanotto, riuscendo così ad evitare il peggio fino a che non verranno liberati dalla loro “prigione”.

Inutile dire che l’accaduto porterà i due ragazzi ad avvicinarsi ulteriormente… e la cosa non sfuggirà a Maja! Benché certa della “fedeltà” dell’amica, la von Thalheim non potrà evitare di essere gelosa di fronte a quell’inedita complicità tra la Ceylan e Vogt. E ben presto questo triangolo esploderà in tutta la sua potenza…