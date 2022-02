Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: entra in scena MERLE (Michaela Weingartner)

Interessanti novità sul fronte tedesco di Tempesta d’amore! Tra non molto i telespettatori d’Oltralpe della soap assisteranno infatti all’ingresso in scena di un nuovo ruolo destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof… Ecco dunque quale sarà il prossimo personaggio ad entrare a Sturm der Liebe!

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 6 al 12 febbraio 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Shirin, Gerry e Henning

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Shirin (Merve Çakır) è ancora alle prese con il suo “amore impossibile” per Florian (Arne Löber), in Germania la ragazza ha da tempo voltato pagina tanto da ritrovarsi coinvolta in un triangolo con ben due uomini!

Ebbene, i due “contendenti” non potrebbero essere più diversi tra loro: da una parte ci sarà Henning von Thalheim (Matthias Zera) – affascinante sommelier proveniente da una famiglia dell’alta società – mentre dall’altra ci sarà Gerry Richter (Johannes Hut), ragazzo molto semplice e di gran cuore affetto da un deficit cognitivo.

Come vi abbiamo anticipato, Shirin si innamorerà a prima vista di Henning (con cui inizierà una relazione), mentre vedrà in Gerry solo un caro amico… o almeno così crederà all’inizio! Col passare del tempo, infatti, le cose cambieranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Merle si innamora di Gerry

Il momento della svolta avverrà nel corso della puntata 3776, quando entrerà in scena Merle Finow. Si tratta di una giovane donna in carriera che vive pensando unicamente al lavoro, finendo per trascurare se stessa.

La situazione cambierà però improvvisamente quando la ragazza erediterà un cavallo di nome Don Chisciotte, che deciderà di sistemare nelle scuderie del Fürstenhof. Sarà qui che Merle farà la conoscenza di Gerry, restando incantata dalla semplicità e genuinità con cui quest’ultimo vive la vita.

Il risultato? Affascinata da quel mondo così diverso dal suo, Merle proverà a lasciarsi alle spalle la routine stressante della città per iniziare una nuova vita al Fürstenhof… al fianco di Gerry! Sarà infatti subito chiaro che la nuova arrivata vede nel fratello di Max (Stefan Hartmann) molto più di un collega. La cosa, però, non farà piacere a tutti…

Nel vedere come Merle corteggia Gerry, Shirin inizierà infatti a provare per quest’ultimo dei sentimenti che poco hanno a che vedere con l’amicizia. Sarà l’inizio di un nuovo triangolo?

Tempesta d’amore, casting news: Michaela Weingartner interpreta Merle Finow

Il personaggio di Merle Finow verrà interpretato da Michaela Weingartner, attrice tedesca classe 1990 attiva sia in campo teatrale che televisivo. Come già anticipato, il suo ingresso a Tempesta d’amore avverrà nel corso della puntata 3776, la cui messa in onda in Germania è attualmente prevista nella terza decade di febbraio. Queste le parole della giovane interprete sul suo personaggio: