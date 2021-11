Un nuovo, inaspettato triangolo sta per tenere banco nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! La bella Shirin Ceylan (Merve Çakır) si ritroverà infatti contesa tra due uomini che non potrebbero essere più diversi…

Ecco infatti cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Gerry e Shirin si baciano

Prima Max (Stefan Hartmann), poi Florian (Arne Löber) e Gerry (Johannes Hut)! In Germania la lista delle conquiste di Shirin non è certo corta ed è persino destinata ad allungarsi. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, la bella Ceylan farà breccia anche nel cuore di Henning von Thalheim (Matthias Zera)!

Ma andiamo con ordine. Come vi abbiamo anticipato, la ragazza stringerà un bellissimo rapporto con Gerry Richter: fratello maggiore di Max caratterizzato da un deficit cognitivo che lo rende particolarmente ingenuo, ma anche estremamente generoso ed altruista.

Perdutamente innamorato di Shirin, Gerry farà di tutto per renderla felice, arrivando a donarle la vincita di un torneo di golf per permetterle di realizzare il suo grande sogno: aprire un centro estetico tutto suo!

Ebbene, la gioia della ragazza sarà così incontenibile da portarla a ringraziare il suo benefattore con un bacio! Inutile dire che Gerry sarà al settimo cielo e si convincerà che lui e la Ceylan siano ormai una coppia. Purtroppo, però, lo attende una delusione…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin si innamora di Henning

Se inizialmente Shirin non chiarirà la situazione con Gerry per paura che quest’ultimo ritiri il proprio aiuto per il suo centro estetico, alla fine la ragazza sarà costretta a confessare al giovanotto che il loro bacio non ha significato nulla, se non gratitudine. E non è finita qui!

Nel frattempo, infatti, al Fürstenhof arriverà un giovane uomo pieno di fascino che farà letteralmente perdere la testa a Shirin: Henning von Thalheim, cugino di Maja (Christina Arends) e Constanze (Sophia Schiller).

E così il povero Gerry avrà il cuore spezzato due volte: non solo Shirin non ricambia i suoi sentimenti, ma inizierà una relazione con un altro uomo sotto i suoi occhi! Non passerà però molto prima che la Ceylan si renda conto che Henning non è poi il principe azzurro che credeva… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

