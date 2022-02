Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la terribile scoperta di SELINA su ARIANE

Il mondo di Selina von Thalheim (Katja Rosin) sta per crollare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna scoprirà infatti che due delle persone a lei più care al mondo hanno commesso degli atti orribili, anche contro di lei! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina lascia Christoph

In nome dell’amore verso Christoph (Dieter Bach) e dell’amicizia nei confronti di Ariane (Viola Wedekind), Selina è stata costretta a scendere a compromessi con i propri principi e valori morali, vedendosi costretta a perdonare a entrambi atti ignobili. A tutto, però, c’è un limite…

Le cose inizieranno a cambiare quando la von Thalheim scoprirà che il fidanzato è arrivato a fare credere alla Kalenberg di avere poche settimane di vita a causa di un tumore al cervello, per poi cercare di favorire il tentato suicidio della nemica.

Sconvolta, Selina cercherà inizialmente di convincere il suo amato a costituirsi e affrontare le conseguenze delle proprie azioni, ma poi – quando lui tenterà di rabbonirla con un costoso regalo – capirà che Christoph non ha nessuna intenzione di cambiare e lo lascerà!

L’albergatore, però, non sarà l’unico a deluderla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre che Ariane l’ha avvelenata

Come estremo tentativo di convincere la (ormai ex) fidanzata a perdonarlo, Christoph spiegherà di aver ideato il piano del finto tumore dopo aver scoperto che Ariane aveva avvelenato Selina, arrivando quasi a provocarne la morte.

Ebbene, inizialmente la von Thalheim non crederà a Saalfeld, ma con il passare del tempo il sospetto che nelle parole dell’uomo ci possa essere un fondo di verità inizierà a tormentarla. E così, determinata ad andare a fondo alla questione, Selina sceglierà la via più diretta: affronterà Ariane!

Inutile dire che la dark lady negherà strenuamente ogni responsabilità e assicurerà all’amica che si tratta solo di uno stratagemma di Christoph per rovinare la loro amicizia. Questa volta, però, la von Thalheim non si lascerà ingannare tanto facilmente…

La donna inizierà dunque a seguire di nascosto Ariane, riuscendo ad ascoltare una conversazione privata tra quest’ultima e Erik (Sven Waasner) da cui si evincerà che Christoph ha detto la verità: fu davvero la Kalenberg ad avvelenarla, mettendo in pericolo la sua vita! E a quel punto a Selina crollerà il mondo addosso…