Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Selina scopre che Christoph ha simulato il tumore di Ariane

Quando Selina von Thalheim (Katja Rosin) ha iniziato una relazione con Christoph Saalfeld (Dieter Bach), era consapevole che l’odio tra quest’ultimo e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non sarebbe scomparso per magia. Nemmeno nei suoi peggiori incubi avrebbe però mai potuto immaginare fino a dove i due nemici si sarebbero spinti…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Selina aprirà però improvvisamente gli occhi. E ciò che scoprirà cambierà per sempre la sua vita! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole lasciare morire Ariane

Nonostante quanto promesso da entrambi a Selina, né Christoph né Ariane hanno mai realmente sotterrato l’ascia di guerra. E così, quando Saalfeld ha scoperto che la dark lady è responsabile per l’avvelenamento della sua amata alcuni mesi prima, ha deciso di liberarsi della nemica… costi quel che costi!

È stato a questo punto che Saalfeld ha corrotto il dottor Kamml (Ralf Komorr) per far credere alla Kalenberg di avere poche settimane di vita a causa di un tumore inoperabile al cervello. Una diagnosi che, unita ai gravi sintomi causati dai medicinali somministrati all’inconsapevole donna, ha portato quest’ultima a decidere di togliersi la vita.

Ironia della sorte, l’unico a conoscere le intenzioni di Ariane sarà proprio Christoph, che distruggerà la lettera d’addio della donna nella speranza che quest’ultima non venga salvata in tempo. Purtroppo per lui, però, questo gesto gli costerà caro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre la verità sul tumore di Ariane

Come vi abbiamo anticipato, infatti, non solo la Kalenberg verrà soccorsa appena in tempo ma rivelerà anche a Erik (Sven Waasner) di avergli lasciato una lettera ed un testamento a suo favore. A quel punto a Vogt non ci vorrà molto per scoprire che è il responsabile della scomparsa di quei preziosi documenti e ne informerà Selina.

Ebbene, inizialmente quest’ultima si rifiuterà di credere che il fidanzato abbia compiuto un gesto così abominevole, ma poi il dubbio la spingerà ad affrontare Christoph. Sarà così che la von Thalheim si recherà nell’abitazione del compagno, ascoltando casualmente una conversazione tra quest’ultimo e Werner (Dirk Galuba). Sarà così che Selina scoprirà con orrore che il presunto tumore di Ariane altro non era che il frutto di un crudele intrigo ordito proprio da Christoph! E a quel punto, tutto cambierà…