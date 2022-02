Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la fine della storia di SELINA a CHRISTOPH

Quando le distanze da colmare diventano troppe, neanche i sentimenti bastano più. Lo sa bene Selina von Thalheim (Katja Rosin), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà che il suo amore per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non può più essere salvato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina denuncia Christoph

Sincera, onesta e di grandi valori morali, Selina von Thalheim si è suo malgrado ritrovata legata a persone che rappresentano tutto ciò che lei disprezza. Come sappiamo, infatti, sia Christoph Saalfeld che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non hanno mai esitato ad usare mezzi discutibili (se non addirittura atti criminali) per raggiungere i propri obiettivi.

Nemmeno nei suoi peggiori incubi, però, Selina si era immaginata che il fidanzato potesse arrivare a far credere alla propria nemica di avere un tumore incurabile, per poi addirittura lasciare che la donna si provasse a togliersi la vita!

E così, quando la von Thalheim scoprirà il crimine di Christoph, resterà così sconvolta da decidere di denunciarlo! La loro storia d’amore sarà dunque giunta al capolinea?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina dà un ultimatum a Christoph

Ebbene, come vi abbiamo anticipato in realtà Selina non riuscirà a dimenticare l’albergatore, tanto da essere costretta ad ammettere di continuare ad amarlo anche quando lui la farà passare per bugiarda davanti alla polizia.

Sarà così che la donna deciderà di concedere a Christoph un’ultima possibilità per salvare il loro amore: confessare alla polizia il suo intrigo contro Ariane. Saalfeld sarà davvero risposto a perdere tutto per la fidanzata?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina spezza il fidanzamento con Christoph

Inutile dire che la risposta sarà “no”. Invece che costituirsi, infatti, l’uomo proverà a calmare Selina regalandole un bellissimo cavallo. Peccato solo che lei non gradirà affatto! Capendo che Saalfeld sta solo cercando di comprare il suo perdono, la von Thalheim chiuderà dunque i rapporti con lui, spezzando il fidanzamento e restituendo l’anello.

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per Christoph, che non vorrà rassegnarsi alla perdita della donna che ama.

Ci sarà però invece chi gioirà della novità! Stiamo ovviamente parlando di Cornelius (Christoph Mory), che non perderà tempo e non solo correrà a consolare la sua ex moglie, ma le chiederà anche una seconda chance! Selina accetterà?