Anticipazioni Un posto al sole: Nina Soldano e Giorgio Borghetti presto di nuovo in scena

Diversi attori di Un posto al sole in questo periodo sono in pausa, ma come sapete “pausa” non vuol dire uscita di scena. Ormai da diversi anni, la soap partenopea di Rai 3 ci ha abituati a una certa rotazione tra i suoi ruoli, che però poi tornano puntualmente con nuove storie. Così sarà anche stavolta e infatti vedremo presto rientrare personaggi attualmente in “stand by”.

Entrando nello specifico, molti fan in questi giorni invocano a gran voce il ritorno di Marina Giordano, cosa che – ve lo anticipiamo – avverrà di certo. Diversi segnali sui social indicano chiaramente che sia Nina Soldano che Giorgio Borghetti (Fabrizio) sono sul set e quindi è solo questione di settimane prima che rivediamo entrambi in quel di Napoli.

Un posto al sole spoiler: diversi ritorni all’orizzonte

Pure l’assenza di Angela Poggi è argomento “caldo” su Facebook, ma anche in questo caso si tratta di una pausa a tempo determinato: in una recente intervista rilasciata proprio al nostro sito, l’attore Peppe Zarbo (Franco) ha fatto chiaramente capire che Claudia Ruffo rientrerà a Upas. E Michele Saviani? Se tanto ci dà tanto, anche il ruolo interpretato da Alberto Rossi sarà nuovamente in video nel prossimo futuro (anche se non proprio nell’immediato).

Non finisce qui. Presto riavremo a Un posto al sole il personaggio di Viola Bruni. Ve ne abbiamo parlato in anteprima pochi giorni fa e ora l’attrice Ilenia Lazzarin ha ulteriormente confermato la notizia in un’intervista a Vanity Fair. Aggiungiamo che quello di Viola sarà un ritorno in pianta stabile e coinvolgerà tutta la sua famiglia.

Tra pochissimi giorni, infine, la fiction riaccoglierà dopo tanto tempo le gemelle Cirillo, con una nuova storyline che coinvolgerà fortemente il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). In questo caso però, come vi abbiamo già anticipato, Manuela e Micaela avranno una nuova interprete: Gina Amarante.

Tanti ritorni all’orizzonte, dunque, a cui farà però da contraltare un probabile addio (o quanto meno un lungo arrivederci) di cui vi parleremo nei prossimi giorni…