Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio vuole andare via

Ne abbiamo già parlato. Vi sarete sicuramente accorti che, con il ritorno di Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) dal suo viaggio all’estero, qualcosa è cambiato. L’esperienza fuori Napoli ha toccato profondamente il giovane personaggio di Un posto al sole, che ora non riesce più a guardare con gli stessi occhi la sua realtà quotidiana.

Al figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), come si è ben compreso da alcuni recenti dialoghi, potrebbe aprirsi un mondo di nuove possibilità se solo rinunciasse alla sua “comfort zone” e così, anche se lui si è ostinato a dire che resterà in città, si vede chiaramente che non si sente più realizzato con il suo lavoro al Caffè Vulcano.

Un posto al sole spoiler: novità nella famiglia Giordano

Stiamo assistendo insomma a un “tira e molla” emotivo che, come spesso succede in questi casi, porta poi a delle decisioni fondamentali. E così sarà stavolta! Occhio dunque a Patrizio, che presto manifesterà in modo deciso le sue intenzioni: il ragazzo sceglierà di cambiare vita e dunque vorrà lasciare Napoli. Gli sarà però facile farlo? Quel che è certo è che il padre non sarà per niente d’accordo…

Vi ricordiamo intanto che, nella soap partenopea di Rai 3, ci saranno presto ulteriori novità nel clan Giordano: come già anticipato, presto Viola (Ilenia Lazzarin) e tutta la sua famiglia torneranno in scena e per la Bruni si tratterà di un rientro in pianta stabile!