Anticipazioni Una vita: due personaggi dicono addio ad Acacias, tutti i dettagli

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita si parlerà sempre più di una possibile bigamia di Armando Caballero (Antonio Lozano), il marito di Susana (Amparo Fernandez). Tutto lascerà infatti pensare che l’uomo abbia contratto un secondo matrimonio (proibito dalla legge spagnola) con una principessa prussiana, ma le cose non staranno affatto così…

Una Vita, news: Susana va in cerca di Armando ma…

Le anticipazioni segnalano che la storyline partirà quando Servante (David V. Muro) metterà Liberto (Jorge Pobes) al corrente del fatto che un cecoslovacco, praticamente identico ad Armando, è diventato il legittimo sposo di una principessa prussiana. Inizialmente lo stesso Liberto – in accordo con Rosina (Sandra Marchena) – cercherà di nascondere alla zia Susana quello che starà succedendo ma, alla fine, la verità verrà a galla, tant’è che l’ex sarta farà di tutto per mettere a tacere le voci sulle nuove nozze del consorte.

Tuttavia, nel momento in cui scoprirà di essere stata ingannata persino da Rosina e Liberto, che le daranno dei regali facendole credere che ad inviarli sia stato Armando, Susana vorrà vederci chiaro e, non ascoltando il parere di nessuno, partirà in cerca della principessa e soprattutto del suo sposo. L’imprevisto non tarderà così ad arrivare…

Una Vita, trame: Susana parte per cercare Armando ma lui arriva ad Acacias!

Eh sì: appena Susana si congederà da Rosina e Liberto in direzione di una stazione, Armando busserà a casa dei due coniugi in cerca della sua amata. La coppia comincerà quindi a fare avanti e indietro nel disperato tentativo di incrociarsi prima che sia troppo tardi e, fortunatamente, la “reunion” avverrà a calle Acacias nei pressi del Nuovo Secolo XX.

In quella circostanza, Susana comunicherà ad Armando di essere riuscita a mettersi in contatto con la principessa prussiana, che le ha svelato che il matrimonio con lui è stato inscenato soltanto per salvare la sua famiglia da una possibile rappresaglia. Insomma, tutti i personaggi di questa storyline saranno stati coinvolti in un grosso equivoco, che si risolverà in tempi brevi.

Una Vita, spoiler: Armando e Susana si trasferiscono a New York

In tal senso possiamo anticiparvi che, subito dopo la “rappacificazione”, Armando proporrà con successo a Susana di trasferirsi con lui a New York, città dove potranno rifarsi una nuova vita, qualora lo vorranno, anche al fianco di Leandro, Juliana, Victor e Maria Luisa. Una condizione a cui la donna non opporrà resistenza, appena il Caballero le farà presente che intende rinunciare per sempre al suo lavoro di diplomatico.

E così Susana e Armando si congederanno da tutti i residenti di Acacias, certi che in America potranno dare il via ad una serie di affari più convenienti per la loro stabilità economica. L’addio arriverà nel corso della puntata 1357 della telenovela.