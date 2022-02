Anticipazioni Una vita: Natalia Quesada e la strana proposta che arriva da Genoveva Salmeron

Il ritorno ad Acacias del marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), recatosi per un breve periodo in Austria per far visita al figlio Tano, costringerà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a rivedere le sue mosse nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. La dark lady avrà infatti un’idea astuta per far cadere il marito in una vera e propria trappola. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Felipe ribadisce che intende annullare il suo matrimonio con Genoveva

Le anticipazioni segnalano che, non appena rimetterà piede nel quartiere, Felipe non perderà occasione di far sapere a Genoveva che intende ancora fare annullare il loro matrimonio alla Sacra Rota. A quel punto, anche la Salmeron non si lascerà cogliere impreparata e, dopo aver sottolineato che anche lei non vuole rimanere legata a qualcuno che non l’ha mai rispettata, prima tradendola con la defunta Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e poi facendole perdere il bambino che aveva in grembo, darà appuntamento all’uomo in casa sua per il giorno successivo.

Anche in questa circostanza, i coniugi Alvarez Hermoso finiranno dunque per litigare, con Genoveva che ribadirà per l’ennesima volta di non essere implicata nella morte di Marcia e accuserà il consorte di averla fatta soffrire più del dovuto. Tuttavia, quella della Salmeron sarà l’ennesima tattica che prenderà forma in seguito ad un dialogo con Natalia Quesada (Astrid Janer)…

Una Vita, spoiler: Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe

Eh sì: dando sfoggio di tutto il suo cinismo, Genoveva non si farà infatti alcuno scrupolo nel chiedere a Natalia di stare al suo fianco e, proprio per questo, le dirà di avvicinarsi a Felipe fino al punto di sedurlo. A tale richiesta, la Quesada risponderà positivamente senza neanche pensarci troppo, visto che trova l’Alvarez Hermoso molto attraente.

Un vero e proprio piano diabolico che, per il momento, non chiarirà quali siano le reali intenzioni della cattivona di Acacias. Quali sarebbero, infatti, i suoi vantaggi qualora Felipe cadesse davvero nelle braccia di Natalia? Tutto ciò le darebbe una chance di creare ulteriori problemi all’avvocato nella fase della nullità matrimoniale?

Una Vita, trame: Natalia inizia ad avvicinarsi a Felipe

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che Natalia darà immediatamente il via all’inganno per sedurre Felipe. Un giorno, la sorella di Aurelio (Carlos de Austria) fingerà infatti di prendere una storta al piede nei pressi del vicolo di calle Acacias quando, ovviamente, ci sarà l’Alvarez Hermoso nei paraggi.

Da un lato il legale si avvicinerà subito per prestare alla donna il primo soccorso, dall’altro la Quesada farà inizialmente finta di non riconoscerlo e, nel giro di qualche minuto, instaurerà con lui un atteggiamento accomodante facendogli intendere di trovarlo parecchio attraente. Dato che sarà al corrente della frequentazione di Natalia con Genoveva, Felipe tenderà a non fidarsi troppo della Quesada. Comunque sia, questa storyline col trascorrere degli episodi porterà a diversi colpi di scena….