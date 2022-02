Anticipazioni Una vita: a rischio il segreto di Marcos e Soledad

Fino a quando Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) potrà mantenere nascosta la sua relazione con la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) senza che la figlia Anabel (Olga Haenke) si accorga di nulla? In realtà, tutto rischierà di venire fuori nel peggiore dei modi nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Scopriamo dunque insieme come evolverà questa storyline…

Una Vita, trame: Marcos e Soledad stabiliscono delle regole

Già sapete che Marcos comunicherà a Soledad che non riesce più a fare a meno di lei, tant’è che accetterà di avere con lui un rapporto alla pari – e non da signore e sottoposta – quando si troveranno da soli all’interno di casa Bacigalupe. Tuttavia, data la recente morte della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto), l’uomo non vorrà fare menzione della questione nemmeno con la figlia Anabel, che – con una serie di scuse – verrà puntualmente spedita lontana dall’appartamento ogni volta che il borghese vorrà fare l’amore con l’inserviente.

Tuttavia, con il trascorrere degli episodi, bisognerà fare attenzione anche a degli strani atteggiamenti che comincerà ad assumere Soledad, soprattutto quando si parlerà di Felicia…

Una Vita, news: Soledad indossa un abito di Felicia e…

Eh sì: oltre a preoccuparsi per i sospetti che la “pettegola” Fabiana (Inma Perez Quiros) avrà sul suo conto, e che la porteranno ad avere dei veri e propri incubi, Soledad darà l’impressione di essere decisamente a disagio quando si parlerà del decesso di Felicia e le stranezze aumenteranno quando proporrà a Marcos di donare ai poveri tutti i vestiti della donna perché, in fondo, lei non ne ha certamente più bisogno.

Accantonata l’iniziale riluttanza, il Bacigalupe Senior darà alla domestica il permesso di procedere in tale maniera, anche se sottolineerà che devono essere dati ad una parrocchia lontana da Acacias per evitare che lui li veda addosso ad altre donne che non siano la defunta consorte. Ovviamente, Soledad si impegnerà per rispettare la promessa, ma poi finirà per indossare uno di quegli abiti e su invito di Casilda, che lo troverà bellissimo, deciderà di tenerlo…

Una Vita, spoiler: Anabel sul punto di scoprire Soledad e Marcos insieme…

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Pur consapevole di andare incontro ad una sua possibile sfuriata, Soledad si farà vedere da Marcos con indosso quel vestito, ma a sorpresa l’uomo non avrà nulla da ridire e sottolineerà che le sta benissimo.

Il peggio di questa enigmatica trama dovrà però ancora arrivare: il vero rischio si verificherà durante un pomeriggio in cui Soledad e Marcos saranno in procinto di fare l’amore, poiché convinti che che Anabel stia andando nella chiesetta lontana dal quartiere per capire a che punto sono le donazioni degli abiti di Felicia.

A causa di uno scontro con Sabina (Ana Goya), che la rimprovererà per aver piantato in asso il nipote Miguel (Pablo Carro) da un giorno all’altro, Anabel rinuncerà all’appuntamento e ritornerà a casa prima del dovuto, motivo per cui verrà Soledad tra le braccia del padre (e con pochi vestiti addosso).

“Fortunatamente” la Lopez avrà i riflessi pronti: per giustificare la mise, Soledad fingerà di essere stata colpita da un attacco respiratorio e Marcos, assecondandola, dirà che la stava semplicemente aiutando a respirare. Ma ciò basterà per non accedere i sospetti di Anabel?