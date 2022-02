Entrato in punta di piedi come nuovo tronista, Luca Salatino si sta man mano ritagliando spazio all’interno di Uomini e donne, benché per il momento le vicende del programma abbiano dato maggior risalto al collega Matteo Ranieri, vero mattatore delle ultime puntate. Nei prossimi appuntamenti, però, Luca farà parlare di sé a causa della sua decisione di continuare a frequentare Eleonora. La donna infatti nelle scorse settimane è stata messa alla berlina da una dura lettera di segnalazione, dove veniva accusata di essere tuttora impegnata in una relazione sentimentale.

Nonostante il Salatino abbia dato poca importanza alle parole contenute nella missiva, gli opinionisti hanno cominciato a nutrire seri dubbi sulle reali intenzioni di Eleonora, che, dal canto suo, ha tenuto a sottolineare la genuinità delle proprie azioni.

Uomini e donne, anticipazioni trono over: Gemma contro Nadia

Cosa succederà invece ai protagonisti del trono over? Come già accennato negli scorsi post, Gemma intreccerà una turbolenta frequentazione con Franco mentre Ida sarà sempre più succube della sua malinconia. In particolare, la Galgani è pronta a dichiarare guerra alla rivale Nadia Marsala che, con l’addio al programma di Isabella Ricci, è diventata la nemica numero uno della dama piemontese.

Riusciranno le due primedonne a trovare un punto d’incontro o questa rivalità è destinata a crescere e a durare ancora a lungo? Non resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Mediaset alle 14.45.