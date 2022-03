Beautiful, anticipazioni 23 marzo: Flo non vede l’ora di sparlare di Sally

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 23 marzo 2022

Prosegue il cross over con Febbre D’Amore: Summer Newman ha interrogato Wyatt sulla sua passata relazione con Sally Spectra, che ora lavora con lei alla J.V.C. a Genoa City. Pare evidente che Summer stia cercando del marcio sulla stilista e sui motivi che l’hanno spinta ad abbandonare i giganti della moda di Los Angeles per trasferirsi a Genoa City nel Wisconsin. Wyatt non ha, però, voluto rovinare la nuova vita della sua ex con informazioni sui suoi errori passati; Flo, invece, coglie l’opportunità avvicinandosi a Summer.

Liam assicura a Hope che la loro vita insieme è ciò che lui desidera.

Dopo aver riconosciuto a Finn le proprie responsabilità su quanto accaduto con Liam, Steffy giura al medico di essere innamorata di lui e di volere che questo bambino sia suo. Finn, tuttavia, la interroga sull’entità dei suoi sentimenti per Liam: se il giovane Spencer è il padre del bambino, potrebbe riaccendere l’amore di Steffy per l’ex marito?