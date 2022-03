Beautiful e Una vita: dal 27 marzo puntate più lunghe la domenica | Palinsesti

Palinsesti Mediaset: la programmazione domenicale di Beautiful e Una vita dal 27 marzo

Su Canale 5, con la fine dell’appuntamento della domenica pomeriggio di Amici (che – come sappiamo – ora va in onda il sabato in prime time con il serale), nel giorno di festa tornano le soap opera, che dallo scorso settembre erano state sospese proprio per fare posto al programma di Maria De Filippi.

Oggi, 20 marzo, è prevista una programmazione un po’ particolare perché ci sarà “una tantum” un appuntamento domenicale Anna Tatangelo e le sue Scene da un matrimonio, programma che però dalla prossima settimana andrà in onda solo al sabato. Quindi, limitatamente a oggi, il pomeriggio sarà così composto: alle 14 Beautiful (con uno specialissimo episodio di Natale, decontestualizzato rispetto alle vicende correnti), alle 14.30 Scene da un matrimonio, alle 16 Una vita e alle 16.30 Verissimo.

Beautiful e Una vita: da domenica 27 marzo maratona dalle 14 alle 16.30

Come dicevamo poc’anzi, si tratta di una programmazione che vale solo per oggi. Da domenica prossima (27 marzo), invece, Beautiful e Una vita si prenderanno tutta la prima parte della domenica pomeriggio, con puntate ben più lunghe della media: alle 14 ci saranno le vicende di casa Forrester (con durata più o meno doppia rispetto a quella consueta) e poi alle 14.40 avremo una lunga maratona con le storie di Acacias 38, ciò fino alle 16.30 (orario di inizio di Verissimo).

Riepilogando: fin da oggi (20 marzo) riavremo alla domenica Beautiful e Una vita, ma solo dal 27 ci saranno le versioni “monstre” del giorno di festa. Ovviamente continua la normale programmazione dal lunedì al venerdì, mentre il sabato il palinsesto prevede Beautiful alle 13.40, Scene da un matrimonio alle 14.10, Una vita alle 15.40 e Verissimo alle 16.30.