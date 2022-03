Love Is In The Air anticipazioni: il GRAN FINALE, ecco cosa succederà!

Love is in the air: la soap turca presto terminerà! Ecco le ultime anticipazioni

Manca sempre meno al gran finale di Love Is In The Air. Come termineranno dunque le avventure di Eda Yildiz (Hande Ercel), Serkan Bolat (Kerem Bursin) e tutti gli amici che gravitano loro intorno? Scopriamolo insieme nel nostro ultimo post dedicato alle anticipazioni della telenovela turca…

Love Is In The Air, news: come si concludono le storyline secondarie

Nel corso degli ultimi episodi, Aydan (Neslihan Yeldan) convolerà a nozze con il fidanzato Kemal (Sinan Albayrak), ma dovrà digerire la decisione di Seyfi (Alican Aytekin) di rinunciare a lavorare per lei per rifarsi una vita altrove. Mentre Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin (Anil Ilter) continueranno a vivere sereni e felici insieme al loro piccolo Can (Ahmet Efe Metekoğlu), Melo (Elcin Afacan) deciderà di chiudere la sua relazione con Burak (Sinan Helvacı) ma proverà un vero e proprio colpo di fulmine per un medico con il quale potrebbe nascere una bella storia d’amore.

Lo stesso si potrà dire di Ayfer (Evrim Dogan), la quale verrà quasi investita da Jeng, il ginecologo di Eda che le farà la corte. E intanto i coniugi Bolat diventeranno genitori del piccolo Alp, che nascerà in un montagna durante un parto d’emergenza.

Love Is In The Air, spoiler: ecco il gran finale di Eda e Serkan

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Attraverso la voce narrante di Eda, i telespettatori scopriranno che, finalmente, i due piccioncini posso stare insieme perché, appena si sono visti, l’uno ha bussato nel cuore dell’altro consentendogli di entrare.

Eda e Serkan si ritroveranno quindi nei pressi di un ponte, con la piccola Kiraz (Maya Basol) e Alp (che avrà ormai un paio di mesi) ed aspetteranno l’arrivo di Seyfi per passare un po’ di tempo da soli e scambiarsi un lungo ed intenso bacio, lo stesso che decreterà la fine della telenovela che ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 per quasi un anno!