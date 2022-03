Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: brutta sorpresa per CHRISTOPH

Niente e nessuno sembravano poter distruggere l’amore di Selina von Thalheim (Katja Rosin) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… nessuno a parte Christoph stesso! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il potente albergatore scoprirà infatti non solo di aver perso la donna che ama, ma anche di averla spinta tra le braccia del proprio rivale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina lascia Christoph e torna da Cornelius

Nonostante i suoi sforzi, tutto è stato inutile: da qualche giorno ormai Selina ha capito che il suo sogno di trasformare Christoph in un uomo migliore è fallito. E così, dopo aver scoperto che il compagno ha fatto credere ad Ariane (Viola Wedekind) di avere un tumore al cervello (spingendola quasi al suicidio), la von Thalheim ha troncato di netto la sua relazione con Saalfeld, a cui ha anche restituito l’anello di fidanzamento.

Come prevedibile, l’albergatore non si è dato per vinto e sta cercando in ogni modo di ottenere il perdono della sua amata. Tutto, però, è stato inutile: non solo Selina non tornerà da lui, ma – nel tentativo estremo di dimenticarlo – si getterà tra le braccia di Cornelius (Christoph Mory)!

Da sempre innamorato della moglie, quest’ultimo non ha infatti mai perso la speranza di poter un giorno tornare insieme a lei. E le sue preghiere sembreranno finalmente essere state esaudite quando Selina gli salterà letteralmente al collo, passando una notte di passione con lui.

Ma tra i due coniugi con Thalheim sarà davvero tornato l’amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vede Selina baciare Cornelius

Inutile dire che Cornelius sarà al settimo cielo dopo la notte insieme alla moglie e si convincerà che quest’ultima voglia riprendere la loro vita da dove l’avevano interrotta. Lei, però, non sarà dello stesso avviso…

Dopo aver fatto l’amore con il marito, infatti, la von Thalheim chiederà del tempo prima di compiere passi affrettati. Una richiesta che verrà accolta da Cornelius… ma non da Christoph! Quest’ultimo non si rassegnerà infatti all’idea di aver perso la donna che ama e la situazione peggiorerà a causa di alcune allusioni di Cornelius, che lascerà intendere di essersi riavvicinato alla moglie.

A quel punto Saalfeld deciderà di non perdere tempo e inviterà l’ex fidanzata ad un incontro romantico nel Salone Blu del Fürstenhof per parlare con calma e risolvere i loro problemi. Peccato, però, che la donna non si presenterà!

Preoccupato, Christoph si recherà dunque alle scuderie dove la von Thalheim lavora, finendo per assistere ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere: Selina e Cornelius intenti a baciarsi appassionatamente! E a quel punto Saalfeld capirà di dover fare un gesto eclatante se vuole sperare di riconquistare la sua amata…