Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: passione tra SELINA e CORNELIUS

Si può decidere di innamorarsi di un uomo per dimenticarne un altro? È quello che tenterà di fare Selina von Thalheim (Katja Rosin) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Triangolo tra Selina, Christoph e Cornelius

Selina ci ha provato in tutti i modi a salvare il suo amore con Christoph (Dieter Bach). Lui, però, è riuscito a deluderla ogni volta, sprecando ogni occasione concessagli dalla fidanzata per dimostrare di essere cambiato.

E così, quando la von Thalheim ha scoperto che il suo amato ha fatto credere ad Ariane (Viola Wedekind) di avere un tumore al cervello (spingendola quasi al suicidio), la misura è stata colma e la donna ha sciolto il fidanzamento con Saalfeld.

A quel punto Cornelius (Christoph Mory) ha sperato di avere finalmente una chance per riconquistare la moglie. Purtroppo per lui, però, è risultato subito chiaro che lei ama ancora Christoph…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina fa l’amore con Cornelius

Insomma, la situazione è decisamente complessa e sta facendo soffrire tutte le persone coinvolte. Benché Selina abbia detto chiaramente ad entrambi di aver bisogno di tempo per stare da sola, sia Christoph che Cornelius non hanno infatti perso la speranza di riuscire a (ri)conquistarla, finendo inevitabilmente per scontrarsi…

Sarà così che, dopo le ennesime provocazioni di Saalfeld nei suoi confronti, von Thalheim perderà la testa e colpirà il rivale con un pugno… il tutto davanti agli occhi di Selina! E a quel punto la donna capirà di dover mettere fine ad una situazione che le sta sfuggendo di mano.

Il risultato? Determinata a reprimere i suoi sentimenti per Christoph, la von Thalheim deciderà di fare l’amore con il marito! Inutile dire che Cornelius sarà positivamente sorpreso dall’iniziativa della moglie e si convincerà che la loro notte insieme significhi l’inizio di un nuovo capitolo del loro matrimonio. Ma sarà davvero così?