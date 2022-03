Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: sospiro di sollievo per PAUL

Dopo tante brutte notizie, per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) è finalmente in arrivo qualche novità positiva. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il neo-protagonista della diciottesima stagione della soap vedrà infatti la fine di un incubo che si porta dietro fin dall’infanzia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul uccise Manuela von Thalheim

Da tempo ormai vi parliamo del clamoroso ritorno di Paul, che ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof dopo la fine della sua storia con Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus). Come vi abbiamo anticipato, al Fürstenhof troverà non solo un nuovo lavoro (come direttore amministrativo dell’hotel), ma anche l’amore.

Poco dopo il suo arrivo, Lindbergh si legherà infatti alla bella Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) – cugina di Maja (Christina Arends) e Henning (Matthias Zera). All’iinsaputa di entrambi, però, un terribile segreto lega le loro famiglie…

Con il tempo emergerà infatti che Paul è responsabile della morte della cuginetta di Constanze (e sorellina di Henning) – Manuela von Thalheim – che fu uccisa in tenera età da un’auto pirata. E al volante della macchina c’era proprio il giovanissimo Lindbergh!

Dopo aver a lungo rimosso l’accaduto, quest’ultimo ricorderà improvvisamente il terribile incidente. Come se non bastasse, la terribile verità gli verrà poco dopo confermata anche dalla nonna Anna (Christiane Blumhoff). E a quel punto i sensi di colpa saranno impossibili da mettere a tacere…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul viene perdonato da Henning e Constanze

Nel disperato tentativo di rimediare a quanto commesso (seppur involontariamente) in tenera età, Paul arriverà addirittura a derubare il Fürstenhof per poter aiutare Constanze a ricomprare il podere dei von Thalheim. Purtroppo, però, non solo non riuscirà nel suo intento, ma verrà anche smascherato come vero assassino di Manuela!

Inutile dire che quando la verità verrà alla luce, Constanze e Henning ne resteranno sconvolti: se la ragazza chiuderà la sua relazione con Lindberg, il bel sommelier penserà invece a ottenere giustizia, arrivando a decidere di denunciare la nonna di Paul!

Ebbene, l’anziana non si tirerà indietro di fronte alle proprie responsabilità e tornerà al Fürstenhof per affrontare la situazione. Pronta a tutto pur di proteggere il nipote e far ottenere giustizia ai von Thalheim, Anna arriverà addirittura a offrirsi di rilasciare una dichiarazione falsa che la incriminerebbe per la morte della piccola Manuela.

Il risultato? Grazie al suo coraggio, la donna non solo otterrà il perdono di Henning, ma farà anche riavvicinare Constanze e Paul, che torneranno insieme! Insomma, alla fine tutto sembrerà risolversi nel migliore dei modi possibili. L’imprevisto, però, è dietro l’angolo…

(Puntate 3790-3809, in onda in Germania dal 18 marzo al 19 aprile 2022)