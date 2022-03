Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: gesto inaspettato di MAJA verso SHIRIN e FLORIAN

Colpo di scena nel triangolo tra Maja von Thalheim (Christina Arends), Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Florian Vogt (Arne Löber). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la protagonista della diciassettesima stagione prenderà infatti una decisione davvero inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja chiude l’amicizia con Shirin

Benché non tutti i diretti coinvolti ne fossero a conoscenza, il triangolo tra Maja, Shirin e Florian va avanti ormai da parecchie settimane. Proprio quando le due amiche stavano imparando a convivere con la consapevolezza di amare lo stesso uomo, però, un evento inaspettato ha cambiato le carte in tavola…

Stiamo ovviamente parlando del “bacio dello scandalo” tra Shirin e Florian. Profondamente attratti l’una dall’altro pur non sapendo chi si trovavano di fronte, i due ragazzi si sono infatti lasciati andare a pubbliche effusioni durante un ballo in maschera. Un errore che è costato loro caro.

Quando Maja ha scoperto l’accaduto, infatti, ne è rimasta così sconvolta da decidere di troncare la sua amicizia decennale con la Ceylan. Una decisione impulsiva di cui però presto si pentirà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja dà la sua benedizione a Shirin e Florian

Dopo aver parlato sia con Hannes (Pablo Konrad) che con lo stesso Florian, la von Thalheim capirà infatti di aver esagerato: Shirin non ha nessuna colpa dell’accaduto. E così, dimostrando di tenere veramente all’amica, deciderà di perdonarla.

Tutto a posto? Non proprio! Nonostante la riconciliazione con Shirin, Maja continuerà a tenere le distanze da Florian, in quanto i sentimenti che prova per quest’ultimo sono ancora dolorosamente vivi. Ben presto, comunque, si renderà conto che anche la Ceylan sta soffrendo…

Dopo aver visto come quest’ultima stia tenendo le distanze da Florian nonostante il suo cuore la spinga verso il guardacaccia, la von Thalheim capirà di non aver nessun diritto di costringere la sua migliore amica all’infelicità né tantomeno di decidere chi possa frequentare Vogt. E così Maja metterà da parte i propri sentimenti e darà a Shirin la sua benedizione per iniziare una storia con Florian! Quest’ultimo e la Ceylan diventeranno dunque una coppia?