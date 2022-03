Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la sofferta decisione di MAJA

L’amicizia tra Maja von Thalheim (Christina Arends) e Shirin Ceylan (Merve Çakır) ha già superato mille ostacoli. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, i rapporti tra le due ragazze si deterioreranno inesorabilmente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja scopre e Shirin ha baciato Florian

Sono passati solo alcuni mesi da quando Maja sorprese Shirin a letto con l’allora promesso sposo della von Thalheim. Un tradimento che portò quest’ultima a chiudere i rapporti con entrambi e trasferirsi a Bichlheim per iniziarvi una nuova vita. La Ceylan, però, non si arrese…

Determinata a riconquistare la fiducia e l’amicizia di Maja, Shirin si è infatti presentata al Fürstenhof, riuscendo (seppure a fatica) a ottenere il perdono della von Thalheim. Proprio quando le due amiche erano tornate ad essere inseparabili, però, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato: Shirin si è innamorata di Florian (Arne Löber)!

Come sappiamo, la Ceylan ha a lungo lottato contro quel sentimento proibito, ma poi il caso la porterà a baciare proprio il bel guardacaccia durante un ballo in maschera. Sconvolti per l’accaduto, i due ragazzi (che al momento del bacio non si erano riconosciuti a causa dei rispettivi travestimenti) si prometteranno di non far parola con nessuno di quanto successo. Purtroppo, però, Maja lo scoprirà lo stesso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja chiude l’amicizia con Shirin

Come prevedibile, la notizia lascerà la von Thalheim assolutamente devastata: non solo la sua migliore amica ha baciato il suo ex (di cui è ancora innamorata), ma le ha anche mentito al riguardo!

Insomma, per la bella protagonista si tratterà di un vero e proprio shock, ma poi Shirin riuscirà a spiegarle la situazione, assicurandole che né lei né Florian avevano idea di chi si trovavano di fronte al momento del bacio. Basterà?

Ebbene, inizialmente Maja si tranquillizzerà, tanto da decidere di perdonare l’amica e concentrarsi sul proprio rapporto con Hannes (Pablo Konrad). Nonostante i buoni propositi, però, il pensiero di Shirin e Florian non smetterà di tormentare la von Thalheim…

Il risultato? Capendo di non poter mai più tornare ad avere fiducia in Shirin, Maja chiuderà definitivamente la sua amicizia con lei e a nulla varranno i disperati tentativi di quest’ultima di farla tornare sui suoi passi.

I rapporti tra la Ceylan e la von Thalheim saranno dunque definitivamente compromessi? E, soprattutto, cosa significherà la decisione di Maja per il legame tra Shirin e Florian?