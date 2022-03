Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: problemi per HANNES a MAJA

Da quando Maja von Thalheim (Christina Arends) e Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) si sono ritrovati, sembra essere riesploso l’amore della loro giovinezza come se il tempo si fosse fermato. Ma sarà davvero così? La risposta è “no”!

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore risulterà infatti chiaro che la ragazza non ha ancora dimenticato Florian Vogt (Arne Löber)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja e Hannes tornano insieme

In Florian, Maja aveva trovato l’amore della sua vita. Il bel guardacaccia, però, non è stato il primo uomo ad essere riuscito a farle battere il cuore. Come sappiamo, anni prima di conoscere il giovane Vogt, la von Thalheim aveva infatti avuto una relazione con Hannes Fröhlich. Relazione all’epoca finita malamente…

Ricattato dal nonno della fidanzata nonché datore di lavoro della sua famiglia – Quirin von Thalheim – Hannes era infatti stato costretto a sparire nel nulla, senza nemmeno congedarsi dalla sua amata. Qualche giorno fa, però, ha avuto il suo riscatto.

Arrivato a sorpresa al Fürstenhof, Hannes ha infatti finalmente potuto rivelare a Maja la verità sulla sua partenza improvvisa di anni prima, riuscendo non solo a farsi perdonare ma anche a riconquistare il suo cuore!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tra Maja e Hannes esplode la passione

Complice il desiderio di dimenticare il suo amore impossibile per Florian, Maja deciderà infatti di concedere a Hannes una nuova possibilità, scoprendo così che i suoi vecchi sentimenti per lui sono tutt’altro che svaniti.

E così, mentre Florian soffrirà in silenzio per la perdita della sua amata e per la crescente gelosia nei confronti del “rivale”, la von Thalheim si godrà la ritrovata felicità al fianco del giovane Fröhlich.

Sarà in queste circostanze che i due freschi innamorati decideranno anche di partecipare insieme ad un ballo in maschera. Inizialmente indecisa sull’abito da indossare, alla fine Maja opterà per un travestimento da principessa delle fiabe. Una scelta molto simile a quella di Hannes!

Pur senza mettersi d’accordo con la fidanzata, Fröhlich deciderà infatti di travestirsi da principe azzurro. Il risultato? Quando la von Thalheim lo scoprirà, resterà letteralmente a bocca aperta: si tratta di un semplice caso o di un segno del destino?

Quale che sia la risposta, l’emozione del momento porterà i due ragazzi a lasciarsi andare ai reciproci sentimenti, tanto che entrambi sembreranno pronti a passare la notte insieme. Sul più bello, però, Maja si bloccherà in preda al panico: la ragazza è ancora troppo legata a Florian per lasciarsi andare con Hannes?