Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: partenza per BENNI?

Il più grande desiderio di Cornelia Holle (Deborah Müller) era riappacificarsi con suo figlio Benni (Florian Burgkart): un desiderio che è stato esaudito! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, per la donna arriverà una brutta sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Benni e Cornelia si riappacificano

Sono passate ormai alcune settimane dall’improvviso arrivo al Fürstenhof di Benni, il figlio adolescente di Cornelia. Come sappiamo, tra quest’ultima e il figlio i rapporti sono stati tutt’altro che idilliaci per anni, tanto che il ragazzino ha a lungo rifiutato ogni contatto con la madre, da lui ritenuta responsabile della rottura della loro famiglia.

E così, quando Benni è comparso a sorpresa a Bichlheim, Cornelia ha finalmente avuto la sua grande chance per rimettere le cose a posto. Un’impresa che si è rivelata tutt’altro che semplice, ma che alla fine ha avuto successo!

Grazie all’aiuto di Robert (Lorenzo Patané), Benni ha infatti trovato un lavoro nel ristorante del Fürstenhof, riuscendo con il tempo a riallacciare i rapporti con quella madre da lui respinta per anni. L’idillio, però, non durerà a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Benni vuole partire

Proprio quando Cornelia andrà finalmente d’amore e d’accordo con il figlio, infatti, quest’ultimo farà a Robert una richiesta inaspettata: una lettera di referenze che gli consenta di ottenere un lavoro in Nuova Zelanda!

Inutile dire che Saalfeld resterà esterrefatto da una simile richiesta, specialmente perché il giovanotto ha appena iniziato il suo tirocinio in hotel e non ha dunque diritto a nessun documento da parte del suo datore di lavoro. Convinto di agire nell’interesse di tutti – Benni compreso – Robert farà dunque al ragazzo una proposta: portare a termine i suoi tre mesi di impiego nel ristorante del Fürstenhof in cambio di referenze eccellenti.

Ebbene, il ragazzo accetterà… ma si tratta solo di un inganno! Benni nasconde infatti un segreto che lo rende determinato ad andarsene il prima possibile. E per raggiungere il proprio obiettivo non si fermerà davanti a nulla…