Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: nuova chance per BENNI

Talento in cucina e impulsività sono le caratteristiche principali di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Caratteristiche che ha in comune con un altro personaggio da poco arrivato al Fürstenhof: Benni Holle (Florian Burgkart)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sarà proprio questa somiglianza – unita all’amore per Cornelia (Deborah Müller) – a spingere Saalfeld a concedere al figlio della fidanzata una nuova chance… ma ad una condizione! Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert assume Benni e lo licenzia

Benché abbia da tempo ritrovato l’amore al fianco di Robert, nella vita di Cornelia c’è un grande vuoto: ormai da anni la donna ha grandi problemi con il figlio Benni. Quest’ultimo la ritiene infatti responsabile di aver distrutto la loro famiglia e, quando è venuto a sapere che la madre ha un nuovo compagno, ha chiuso totalmente i rapporti con lei.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando Benni è improvvisamente comparso al Fürstenhof – Cornelia ha sperato di poter finalmente ricostruire un legame con il figlio, ma si tratta di speranze che si sono fin da subito rivelate mal fondate. Fino ad ora il ragazzino non ha infatti mostrato nessuna intenzione di riappacificarsi con la madre ed è invece apparso interessato unicamente a trovare il denaro necessario per partire per la Nuova Zelanda.

A quel punto Robert ha tentato di unire l’utile al dilettevole offrendo al giovane Holle un lavoro nella cucina del Fürstenhof. Benni ha infatti dimostrato fin da subito un grande talento ai fornelli. Purtroppo, però, l’esperimento fallirà, tanto che il ragazzino verrà licenziato dopo pochi giorni!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert dà a Benni una nuova chance

Frustrato dalle mansioni poco stimolanti a lui affidate da André (Joachim Lätsch) e poco incline a rispettare la gerarchia, il giovanotto verrà infatti sollevato dal suo incarico dallo stesso Robert. E ora? Non avendo più ragione di restare, Benni deciderà di lasciare immediatamente il Fürstenhof, per la disperazione di Cornelia.

Ebbene, non potendo sopportare di vedere la fidanzata soffrire, Saalfeld deciderà di concedere al figlio di quest’ultima una seconda chance… ma ad una condizione! Per riconquistarsi un posto in cucina, Benni dovrà infatti convincerlo preparando un menu eccezionale.

Il risultato? Non solo il giovane Holle accoglierà la sfida, ma riuscirà a sorprendere Robert al punto da ottenere un posto come tirocinante! A quel punto Benni si preparerà a restare al Fürstenhof parecchio più tempo del previsto, per la gioia di Cornelia! Riuscirà la donna a usare questi mesi per riallacciare i rapporti con il figlio?