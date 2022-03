Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la dolorosa decisione di SELINA

In nome di amore e amicizia si possono perdonare molte cose… ma con dei limiti! Lo sa bene Selina von Thalheim (Katja Rosin), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoprirà che le due persone a lei più care hanno commesso delle azioni terribili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre che Ariane l’ha avvelenata

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Selina si è ritrovata tra due fuochi: nonostante l’affetto che lega entrambi alla von Thalheim, Christoph (Dieter Bach) e Ariane (Viola Wedekind) non hanno mai accettato di deporre le armi, mettendo di fatto Selina in una situazione impossibile.

E così, anche quando la von Thalheim pensava di essere riuscita a convincere il fidanzato e la migliore amica ad accettare una tregua, i due hanno continuato a colpirsi di nascosto. La loro guerra, però, non rimarrà segreta a lungo…

Poco dopo aver scoperto che Christoph ha fatto credere ad Ariane di essere malata terminale di cancro, infatti, Selina verrà a sapere che la Kalenberg ha fatto (se possibile) anche di peggio: l’ha avvelenata! E a quel punto il suo mondo crollerà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina chiude l’amicizia con Ariane

Come sappiamo, Christoph è da tempo a conoscenza del fatto che la sua nemica mortale aveva attentato alla vita di Selina con l’unico scopo di ricattarlo. Fu infatti proprio questa scoperta a spingerlo a far credere alla dark lady di avere un tumore.

Inizialmente Selina non crederà alle insinuazioni del fidanzato, ma poi ascolterà una conversazione tra Ariane ed Erik, ricevendo la terribile conferma ai suoi sospetti. Quando la Kalenberg si accorgerà della presenza dell’amica, tenterà in ogni modo di calmare quest’ultima. Ogni suo sforzo, però, sarà vano…

Capendo che Ariane è stata trasformata dall’odio e non è più la persona che aveva conosciuto durante la sua infanzia, Selina chiuderà definitivamente la loro amicizia, facendo precipitare la dark lady in uno stato di disperazione totale. E Christoph? Ora che le sue accuse contro la Kalenberg sono state confermate, l’albergatore penserà che la von Thalheim sia pronto a perdonarlo. Purtroppo per lui, però, le cose non stanno così…