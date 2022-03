Anticipazioni trono over Uomini e donne: news su Biagio Di Maro e Franco Fioravanti

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, protagonista indiscusso a centro studio è stato il cavaliere Biagio Di Maro, il quale, dopo un aspro litigio, si è visto piantare in asso dalla corteggiatrice Stella, che non ha gradito l’atteggiamento tenuto dal cavaliere nei confronti delle altre dame del parterre.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Luca bacia Lilly, ma c’è intesa anche con Miriam

La vicenda ha messo nuovamente in difficoltà Biagio, vistosi attaccare sia dagli opinionisti e sia da un agguerrito Armando Incarnato, da sempre in rotta con il cavaliere aversano. Per il Di Maro si prospettano tempi bui all’interno del salotto più famoso della televisione, visto che, rimasto senza alcuna pretendente, vivrà momenti di sconforto (anche a causa degli ormai continui attacchi di Tina Cipollari verso di lui).

Uomini e donne spoiler: Gemma interessata a Franco ma…

Riflettori puntati anche su Franco Fioravanti, il simpaticissimo professore che nelle scorse settimane aveva intrecciato una frequentazione con la corteggiatrice Enza. Tra i due le cose sembravano andare per il verso giusto ma, come abbiamo visto, le incomprensioni hanno avuto la meglio costringendoli a interrompere improvvisamente la conoscenza.

Il burrascoso stop sembra essere stato causato anche dall’eccessiva foga del cavaliere, poco gradita dalla dama (che ha deciso così di chiudere la storia). Per il Fioravanti, nelle prossime puntate, si farà avanti Gemma Galgani, la quale però non rispecchierà i canoni estetici dell’uomo. Come reagiranno gli opinionisti di fronte al rifiuto di Franco?